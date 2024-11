Lazo adelantó cuáles serán las primeras medidas que tomará el gobierno del FA

Más educación

Respecto a la educación, la senadora fue categórica al cuestionar las recientes reformas implementadas que, en el entendido de que no tomaron en cuenta la participación de los principales actores del sistema educativo. “Necesitamos una educación que contemple a los protagonistas del acto educativo: docentes, estudiantes y familias. Las reformas apostaron a cosas que no generaron más educación, sino más burocracia y una dependencia del poder político en la educación”.

Primera vivienda

En cuanto a la vivienda, Lazo respaldó el anuncio del presidente electo sobre el programa Primera Vivienda, destinado a facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar propio. “Por eso me gusta la medida, porque he visto lo difícil que es para los jóvenes independizarse. No es solo un tema de mis hijos, sino de lo que se ve en la sociedad: alquileres altos y pocas opciones”.

Finalmente, la senadora hizo énfasis en la importancia de combatir la inseguridad, particularmente en lo referido al narcotráfico, un fenómeno que, a su juicio, creció en los últimos cinco años. Según Lazo, la falta de políticas efectivas de protección permitió la incursión de este flagelo en diversos aspectos de la vida cotidiana.