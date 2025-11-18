Hacete socio para acceder a este contenido

Doble interpelación

2x1: interpelaciones a Lazo y Mahía serán el mismo día

En la jornada de ayer, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, había dicho que la interpelación a Lazo sería el 8, pero la ministra lo desmintió.

Sandra Lazo y José Carlos Mahía.

 Foco / Uy
Lazo afirmó que se enteró de que su interpelación estaba prevista para el lunes 8 por la prensa.

"Nadie se comunicó conmigo oficialmente, diríamos, y eso es un cambio también. En este país siempre nos comunicábamos oficialmente. Me enteré por la prensa que iba a ser el 8 de diciembre. Y es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento, pero bueno, esas formas cambian también", dijo Lazo este martes en rueda de prensa.

La interpelación a Lazo será en la Cámara de Senadores y estará a cargo del senador nacionalista y exminstro de Defensa Javier García. En tanto, la interpelación la Mahía se prevé que sea realizada por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

Días antes, el lunes 24 de noviembre, se realizará la interpelación a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg a cargo del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo. El llamado a sala de la jerarca se da en el marco de los cuestionamientos de la oposición a que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, se mantuviera en el organismo mientras que se desempeñaba en otro prestador público.

El ministro de Educación será interpelado por el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) , que en una votación dividida entendió que no había incompatibilidad en las tareas desempeñadas por Danza.

Por su parte, Lazo será interpelada por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

