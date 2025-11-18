2x1: interpelaciones a Lazo y Mahía serán el mismo día

La interpelación a Lazo será en la Cámara de Senadores y estará a cargo del senador nacionalista y exminstro de Defensa Javier García. En tanto, la interpelación la Mahía se prevé que sea realizada por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

Días antes, el lunes 24 de noviembre, se realizará la interpelación a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg a cargo del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo. El llamado a sala de la jerarca se da en el marco de los cuestionamientos de la oposición a que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, se mantuviera en el organismo mientras que se desempeñaba en otro prestador público.

El ministro de Educación será interpelado por el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) , que en una votación dividida entendió que no había incompatibilidad en las tareas desempeñadas por Danza.

Por su parte, Lazo será interpelada por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.