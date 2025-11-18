Las interpelaciones a la ministra de Defensa Sandra Lazo y al ministro de Educación José Carlos Mahía serán ambas el miércoles 10 de diciembre. En la jornada de ayer, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció que la interpelación a la jerarca sería el lunes 10, pero la ministra hoy desmintió los dichos del dirigente blanco.
Doble interpelación
2x1: interpelaciones a Lazo y Mahía serán el mismo día
