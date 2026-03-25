Cruce de Caggiani y Da Silva por exclusividad laboral en el Parlamento

Caggiani aseguró en una entrevista con La Diaria radio: “No solo somos parlamentarios y cobramos un salario, sino que hay muchos parlamentarios que además de ser parlamentarios tienen trabajas por fuera”.

Ante esto, mencionó la multitarea les “quita tiempo a su trabajo, que es controlar, hacer leyes y representar”.

Por esto, el representante oficialista explicó que se propondrá que los legisladores tengan exclusividad en las tareas del Parlamento.

Ante esto, Da Silva le respondió mediante una publicación en la red social X. “Quiere más Caggiani y menos Korseniak, Ramírez o Bergstein. Política para políticos así pueden legislar a partir de su formación: mateadas, engrudo para pegatina, reparte volante”.

Además, agregó que prefiere a parlamentarios que paguen sus impuestos para realizar tareas por fuera de la política y “no políticos que vivan de los impuestos por no tener otra actividad”.

“Yo por las dudas que me corran voy a apurar los destetes. Si no la cosa se pone complicada”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/camboue/status/2036549644407153045&partner=&hide_thread=false Quiere más Caggiani y menos Korseniak, Ramírez o Bergstein.

Política para políticos así pueden legislar a partir de su formación : mateadas, engrudo para pegatina, reparte volante etc .

Prefiero políticos que paguen impuestos por sus actividades y no políticos que vivan de los… https://t.co/YGUMDLvOXE pic.twitter.com/E8vdT9Yuxl — Sebastian Da Silva (@camboue) March 24, 2026

FA dona 2/3 de sus ingresos

Caggiani respondió mediante otra publicación y señaló que a las personas que hizo mención el nacionalista no ejercían actividad privada, por lo que cometió un “grave error” al salir al cruce con ese ejemplo.

“La diferencia es ejercer la actividad privada percibiendo un suculento salario público. No creo que sea necesario subvencionar la actividad ganadera. Y en todo caso se deberá optar por una o la otra”, escribió.

“Nosotros donamos 2/3 de nuestros ingresos. Se puede imitar. Además hacemos mateadas y esas cosas”, sentenció.