El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) atraviesa horas de máxima tensión tras un enfrentamiento público entre sus principales jerarcas. El conflicto escaló luego de que el director vocal por el Partido Nacional, Luis Calabria, cuestionara públicamente la actuación del vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, en el marco de la investigación sobre las declaraciones juradas de Rodrigo Arim, actual titular de la OPP y exrector de la Udelar.
Dinamitar los controles
La Jutep al rojo vivo: Asti denuncia campaña de desprestigio de la oposición contra el organismo
El vicepresidente Alfredo Asti acusó al director Luis Calabria de intentar desprestigiar a la Jutep tras sus declaraciones sobre investigaciones del organismo.