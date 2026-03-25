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Política Jutep | Alfredo Asti | Luis Calabria

Dinamitar los controles

La Jutep al rojo vivo: Asti denuncia campaña de desprestigio de la oposición contra el organismo

El vicepresidente Alfredo Asti acusó al director Luis Calabria de intentar desprestigiar a la Jutep tras sus declaraciones sobre investigaciones del organismo.

Vicepresidente de la Jutep Alfredo Asti

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El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) atraviesa horas de máxima tensión tras un enfrentamiento público entre sus principales jerarcas. El conflicto escaló luego de que el director vocal por el Partido Nacional, Luis Calabria, cuestionara públicamente la actuación del vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, en el marco de la investigación sobre las declaraciones juradas de Rodrigo Arim, actual titular de la OPP y exrector de la Udelar.

La controversia se disparó tras una publicación en el diario El País, donde Calabria apuntó contra el rol de Asti en el análisis de la situación patrimonial de Arim. La respuesta del vicepresidente no se hizo esperar: Asti calificó los dichos de su colega como una "diatriba" y denunció una estrategia de desprestigio contra la institución.

Cuestionamientos por filtraciones y "nerviosismo"

Alfredo Asti manifestó su rechazo a lo que considera una exposición mediática indebida de temas que aún no han sido resueltos por el cuerpo. Según el jerarca, ya se había dejado constancia en actas sobre el malestar por filtraciones previas en otros medios, con el fin de preservar la imagen del organismo.

"Exactamente lo contrario es esta publicación de quien dispone de amplia cobertura para sacar fuera del organismo temas todavía no resueltos", señaló Asti, quien además sugirió que existe "mucho nerviosismo" ante el cumplimiento de los cometidos legales de la Jutep vigentes desde 2020. El vicepresidente defendió la gestión actual frente a lo que calificó como omisiones de mayorías de directorios anteriores.

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