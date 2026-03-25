Sánchez sobre oposición: "Ven todo negativo" y presentará propuesta sobre empresas públicas

Sánchez propuso en entrevista con La Diaria “abrir paquetes de acciones” de las empresas estatales para canalizar en inversiones productivas el ahorro de los uruguayos. Posteriormente, en una transmisión en Youtube, el secretario de Presidencia aclaró que su planteo no es “vender acciones”, sino generar “fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas” que sean propiedad de las empresas públicas.

Después de Turismo

Este martes, Sánchez anunció que después de la Semana de Turismo, “sobre finales del mes de abril”, el gobierno presentará una propuesta “integral” al respecto, con el objetivo de “generar una política que tenga instrumentos variados que permitan canalizar con mucha más fuerza el ahorro nacional en ese sentido”. “Tenemos 46.000 millones de dólares de ahorro nacional; hay que buscar generar instrumentos para canalizarlos hacia el desarrollo productivo”, resaltó.

Consultado por Telemundo sobre si estos cambios que se proponen requerirían un proyecto de ley, Sánchez dijo que “puede haber aspectos” que necesiten “determinadas aprobaciones legales”. A modo de ejemplo, mencionó la hipótesis de que “pequeños ahorristas” que hayan invertido en las empresas estatales luego quieran “vender esas acciones” y “un inversor muy grande se apodere de muchas acciones”. “Eso puede pasar y quizás hay que prever que los pequeños ahorristas, cuando decidan enajenar sus acciones, lo tengan que hacer a la empresa pública y no a un tercero, que en este caso podría tomar el control”, apuntó.

El secretario de Presidencia también señaló que, en el eventual debate parlamentario, habría que analizar “qué tipo de exoneraciones impositivas pueden llegar a tener estas inversiones”. Agregó que, en cualquier caso, será algo que deberá discutirse tanto con los partidos políticos como con los sindicatos de las empresas públicas.