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Política Sánchez | gobierno | turismo

Nada les viene bien

Sánchez sobre oposición: "Ven todo negativo" y presentará propuesta sobre empresas públicas

El gobierno presentará propuesta “integral” con el objetivo de “generar una política que tenga instrumentos variados que permitan canalizar el ahorro nacional".

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Si bien en un primer momento el anuncio del secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez de abrir paquetes de acciones de las empresas estatales fue visto con buenos ojos por algunos integrantes de la oposición, otras voces se alzaron luego de que se confirmara la construcción de una planta solar de UTE en Durazno.

“Ven todo negativo. Ayer [por el lunes] anunciamos una inversión en Baygorria de 30 millones de dólares, que creo que es muy buena, y vi al senador [del Partido Nacional Javier] García diciendo 'esto no es noticia porque estos instrumentos ya existen'”, lamentó este martes en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Las declaraciones que hizo el legislador nacionalista, luego de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, en la que se anunció la apertura a la inversión privada para la construcción de una planta solar de UTE al norte del departamento de Durazno, aluden a la reciente propuesta de Sánchez sobre las empresas públicas. “Esto hace más de 15 años que se hace. Ninguna novedad. Es la definición de la no noticia. Si se quiere cambiar, hay que abrir el paquete accionario de un porcentaje de las empresas públicas”, escribió García en X.

Sánchez propuso en entrevista con La Diaria “abrir paquetes de acciones” de las empresas estatales para canalizar en inversiones productivas el ahorro de los uruguayos. Posteriormente, en una transmisión en Youtube, el secretario de Presidencia aclaró que su planteo no es “vender acciones”, sino generar “fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas” que sean propiedad de las empresas públicas.

Después de Turismo

Este martes, Sánchez anunció que después de la Semana de Turismo, “sobre finales del mes de abril”, el gobierno presentará una propuesta “integral” al respecto, con el objetivo de “generar una política que tenga instrumentos variados que permitan canalizar con mucha más fuerza el ahorro nacional en ese sentido”. “Tenemos 46.000 millones de dólares de ahorro nacional; hay que buscar generar instrumentos para canalizarlos hacia el desarrollo productivo”, resaltó.

Consultado por Telemundo sobre si estos cambios que se proponen requerirían un proyecto de ley, Sánchez dijo que “puede haber aspectos” que necesiten “determinadas aprobaciones legales”. A modo de ejemplo, mencionó la hipótesis de que “pequeños ahorristas” que hayan invertido en las empresas estatales luego quieran “vender esas acciones” y “un inversor muy grande se apodere de muchas acciones”. “Eso puede pasar y quizás hay que prever que los pequeños ahorristas, cuando decidan enajenar sus acciones, lo tengan que hacer a la empresa pública y no a un tercero, que en este caso podría tomar el control”, apuntó.

El secretario de Presidencia también señaló que, en el eventual debate parlamentario, habría que analizar “qué tipo de exoneraciones impositivas pueden llegar a tener estas inversiones”. Agregó que, en cualquier caso, será algo que deberá discutirse tanto con los partidos políticos como con los sindicatos de las empresas públicas.

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