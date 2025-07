A Ripoll la trataron de "gallina" y se pudrió todo en vivo: "tenés una fijación conmigo"

Un cruce con mucha tensión

La discusión subió de tono cuando Ripoll reiteró su concepto de "humo", y Frontán le preguntó si se refería a ella o al Partido Nacional. "No, hablo del Frente Amplio", replicó Ripoll. La tensión aumentó con el comentario de Frontán: "Podés cacarear y poner el huevo que quieras". Esta frase provocó una enérgica respuesta de Ripoll, quien rechazó la "comparación con una gallina" y le exigió respeto. Frontán, elevando el tono de voz, replicó: "Tú nos faltás el respeto a todos". La conductora, Victoria Rodríguez, debió intervenir para calmar los ánimos y redirigir la conversación.

El enfrentamiento no terminó allí. Un segundo round se desató durante el debate sobre los cambios en el presupuesto de ASSE. En medio de interrupciones constantes de Frontán, Ripoll le espetó: "Tenés una fijación personal conmigo. No solo me faltás el respeto, me interrumpís. A mí me gusta argumentar y no agredir a mis compañeros".