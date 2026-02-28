Abdala denuncia "asedio" de EEUU a Cuba y reclama reciprocidad solidaria del gobierno uruguayo

Abdala hizo referencia a la Caravana de Solidaridad "Por la paz, contra el bloqueo imperialista y en solidaridad con Cuba". Esta movilización es coordinada por el Pit-Cnt y el Comité Antiimperialista de Solidaridad, donde convergen diversas organizaciones como el Frente Amplio, FUCVAM y la FEUU. La marcha está prevista para salir desde distintos barrios hacia el Palacio Legislativo.

Para Abdala, el gobierno de Uruguay “debería ser recíproco con los gestos solidarios que Cuba ha tenido históricamente”. En ese sentido, propone que el país realice una donación oficial para paliar la crisis humanitaria, a pesar de las dificultades logísticas que impone el bloqueo.

Críticos con el acuerdo

Más adelante, hizo referencia al Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Destacó que hay “una visión crítica desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur”.

Y en ese sentido destacó la coherencia sindical: “El movimiento sindical uruguayo mantiene una postura contraria a los Tratados de Libre Comercio (TLC). Se ha discrepado con posibles acuerdos con EEUU, el Transpacífico, el TISA y, recientemente, con un TLC con China”.

No obstante, dejó en claro que el movimiento sindical no se opone a la cooperación estratégica en ciencia y tecnología, sino a la exacerbación del libre comercio, basándose en la "verdad empírica histórica" sobre sus efectos