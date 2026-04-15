Fratti sobre los mercados: por qué los acuerdos aún no se traducen en exportaciones

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se refirió a la apertura de mercados, los acuerdos internacionales y las exportaciones de productos uruguayos, y señaló que los resultados no son inmediatos. Durante su participación en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, explicó que, aunque se han concretado avances relevantes, el impacto real en el comercio exterior lleva tiempo debido a procesos burocráticos y desafíos operativos.
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Fratti destacó que uno de los principales logros ha sido “haber concretado la apertura de los mercados”, en referencia a productos como los cálculos biliares bovinos por ejemplo y los acuerdos vinculados a la pesca. Sin embargo, subrayó que esta apertura es apenas el primer paso. “Después entran los privados”, señaló, quienes deben enfrentar las condiciones concretas de cada mercado y resolver dificultades logísticas, sanitarias o comerciales.
Acuerdos internacionales
En ese sentido, explicó que los acuerdos internacionales no implican resultados automáticos. “No es una cosa de un día para el otro”, insistió, al tiempo que comparó la situación con el acuerdo en negociación con la Unión Europea, que también será progresivo y demorará en consolidarse. Según el ministro, existe una expectativa muchas veces sobredimensionada sobre los efectos inmediatos de estos acuerdos, cuando en realidad su implementación efectiva requiere tiempo y ajustes.
Sobre el caso específico de la nuez pecán, Fratti consideró que Uruguay aún no cuenta con volúmenes suficientes como para generar negocios relevantes en el corto plazo. Esto limita la posibilidad de aprovechar rápidamente la apertura comercial, pese a que las condiciones formales ya están dadas.
Posible instalación de una empresa en el país
En cuanto a los cálculos biliares bovinos, indicó que hay expectativas vinculadas a la instalación de una empresa en el país. Este emprendimiento no solo trabajaría con producción local, sino que también podría captar materia prima de la región, incluyendo Brasil y Argentina, con el objetivo de exportar. No obstante, aclaró que la empresa aún no está instalada, aunque el marco para su funcionamiento ya está habilitado.
Fratti fue enfático al señalar que, si bien los acuerdos están firmados y los mercados abiertos, eso no se traduce automáticamente en exportaciones concretas. “No tengo para decirle que se vendió un contenedor”, admitió, reflejando la distancia entre la apertura formal y la operativa real.
De este modo, el ministro planteó una visión más realista del proceso, Uruguay avanza en acuerdos internacionales y apertura de mercados, pero el desafío ahora está en transformar esas oportunidades en exportaciones sostenidas.