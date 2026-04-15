Fratti sobre los mercados: por qué los acuerdos aún no se traducen en exportaciones

Sobre el caso específico de la nuez pecán, Fratti consideró que Uruguay aún no cuenta con volúmenes suficientes como para generar negocios relevantes en el corto plazo. Esto limita la posibilidad de aprovechar rápidamente la apertura comercial, pese a que las condiciones formales ya están dadas.

Posible instalación de una empresa en el país

En cuanto a los cálculos biliares bovinos, indicó que hay expectativas vinculadas a la instalación de una empresa en el país. Este emprendimiento no solo trabajaría con producción local, sino que también podría captar materia prima de la región, incluyendo Brasil y Argentina, con el objetivo de exportar. No obstante, aclaró que la empresa aún no está instalada, aunque el marco para su funcionamiento ya está habilitado.

Fratti fue enfático al señalar que, si bien los acuerdos están firmados y los mercados abiertos, eso no se traduce automáticamente en exportaciones concretas. “No tengo para decirle que se vendió un contenedor”, admitió, reflejando la distancia entre la apertura formal y la operativa real.

De este modo, el ministro planteó una visión más realista del proceso, Uruguay avanza en acuerdos internacionales y apertura de mercados, pero el desafío ahora está en transformar esas oportunidades en exportaciones sostenidas.