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Sociedad repartidor | PedidosYa | Movilización

Violencia extrema

Formalizan este miércoles al hombre que asesinó a repartidor en el Centro

El repartidor de PedidosYa circulaba en moto cuando protagonizó un intercambio con el conductor de un automóvil que tras el enfrentamiento lo asesinó con un destornillador.

Formalizan este miércoles al hombre que asesinó a repartidor en el Centro.

Formalizan este miércoles al hombre que asesinó a repartidor en el Centro.

 Gastón Britos / FocoUy
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El caso, que generó conmoción pública, ocurrió en la noche del lunes en la intersección de Cuareim y Colonia. Según la información policial, la víctima circulaba en moto cuando protagonizó un intercambio con el conductor de un automóvil. La discusión escaló y el agresor descendió del vehículo, regresó con un objeto punzante y le asestó una herida en el abdomen que resultó mortal.

Mendoza fue trasladado de urgencia al Hospital Maciel, donde falleció minutos después como consecuencia de las lesiones.

El atacante, un hombre sin antecedentes penales pero con indagatorias por violencia doméstica, se dio a la fuga tras el hecho. Fue detenido a pocas cuadras gracias al análisis de cámaras de videovigilancia.

Según informó Sarandí, en la audiencia prevista para esta jornada, la Fiscalía podría imputarlo por homicidio simple, delito que según el Código Penal prevé una pena de entre cuatro y 18 años de prisión.

Antecedentes del caso

La víctima tenía 62 años, era de nacionalidad venezolana y trabajaba como repartidor desde hacía varios años. Había llegado a Uruguay en busca de mejores condiciones de vida y había impulsado la llegada de su familia al país, bajo la premisa de mayor seguridad y oportunidades laborales.

De acuerdo a testimonios recabados, Mendoza intentó desescalar el conflicto previo al ataque, incluso disculpándose durante la discusión, lo que fue destacado por su familia, que lo describió como una persona “tranquila y trabajadora”.

Movilización y pedido de justicia

El crimen generó una rápida reacción del sector. Este martes, trabajadores de PedidosYa se concentraron frente a Torre Ejecutiva para reclamar justicia y visibilizar la inseguridad que enfrentan a diario. Desde el sindicato señalaron que este tipo de situaciones no constituye un hecho aislado, sino parte de la cotidianeidad de quienes trabajan en reparto, muchas veces expuestos a episodios de violencia en la vía pública.

En paralelo, la empresa expresó su “más enérgico rechazo” a la violencia y confirmó que se puso en contacto con la familia de la víctima, además de ofrecer instancias de apoyo para los repartidores.

El caso se encuentra ahora en etapa judicial, mientras familiares, compañeros y organizaciones reclaman que el homicidio no quede impune.

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