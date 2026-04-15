Encuentro Feminista Popular adhiere a propuesta de gravar al 1% más rico

En el texto, el colectivo también reafirmó su lucha feminista a la que definó como "popular, antirracista, antiimperialista, anticolonial y antipatriarcal". Además, se posicionaron en contra de conflictos globales, manifestándose expresamente "contra el apartheid, el genocidio y la guerra".

También reclamaron una vez más la autonomía de las muejeres, haciendo enfásis en el derecho a "decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros territorios".

Denuncias y exigencias al Estado

La declaracion de la plataforma Vía al 8M también formula fuertes denuncias sobre la situación actual de los derechos humanos en el país, denunciando la "responsabilidad del Estado en las violencias que sufrimos mujeres y diversidades" y alertando sobre un retroceso en materia de igualdad que afecta con mayor severidad a los sectores más desprotegidos.

Por otro lado, exigen "presupuesto real para hacer efectiva la normativa vigente" y que "se garantice en su implementación la incorporación de las reivindicaciones y propuestas del campo popular para superar barreras y debilidades".

Finalmente, el documento cierra reforzando la idea de que la construcción de futuro debe tener como pilares "el cuidado de la vida y la diversidad" , bajo la convicción de que "sin feminismo popular no hay justicia social" y que "sin redistribución de la riqueza no hay emancipación posible".