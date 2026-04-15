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Sociedad Feminista | Vía al 8M | Encuentro Feminista Popular

Declaración

Encuentro Feminista Popular adhiere a propuesta de gravar al 1% más rico

Unas 300 mujeres de 18 departamentos se reunieron en Sutel, convocadas por Vía al 8M, para abordar los desafíos de la agenda feminista.

Encuentro Feminista Popular 2026 adhiere a propuesta de gravar al 1% más rico.

Encuentro Feminista Popular 2026 adhiere a propuesta de gravar al 1% más rico.

 Carlos Lebrato / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Durante los días 11 y 12 de abril, la sede del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) fue el escenario del Encuentro Feminista Popular 2026, una instancia convocado por la plataforma Vía al 8M que reunió a unas 300 mujeres y diversidades de 18 departamentos del país para debatir los desafíos actuales y las agendas de cambio del movimiento.

Tras el encuentro, Vía al 8M emitió una declaración pública que, entre otras reivindicaciones, expresa su adhesión propuesta del movimiento sindical que busca gravar con el 1% al patrimonio del 1%. La plataforma argumentó en su proclama que apoyan dicha propuesta "para avanzar en la redistribución de la riqueza, porque entendemos que solo así será posible una reparación justa para quienes han sido sistemáticamente vulneradas y vulnerados por la ausencia del Estado".

Un encuentro de alcance nacional

El Encuentro de Feminismo Popular 2026, que se realizó por primare vez en Uruguay, se caracterizó por su representatividad territorial, logrando nuclear a voces de casi todos los departamentos de Uruguay. "Las mujeres y diversidades de 18 departamentos de nuestro país, reunidas en el Encuentro de Feminismo Popular, nos juntamos en nuestra amplitud y pluralidad durante dos jornadas para abordar los desafíos que enfrentamos y los deseos de cambio que nos mueven", expresa la declaración.

En el texto, el colectivo también reafirmó su lucha feminista a la que definó como "popular, antirracista, antiimperialista, anticolonial y antipatriarcal". Además, se posicionaron en contra de conflictos globales, manifestándose expresamente "contra el apartheid, el genocidio y la guerra".

También reclamaron una vez más la autonomía de las muejeres, haciendo enfásis en el derecho a "decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros territorios".

Denuncias y exigencias al Estado

La declaracion de la plataforma Vía al 8M también formula fuertes denuncias sobre la situación actual de los derechos humanos en el país, denunciando la "responsabilidad del Estado en las violencias que sufrimos mujeres y diversidades" y alertando sobre un retroceso en materia de igualdad que afecta con mayor severidad a los sectores más desprotegidos.

Por otro lado, exigen "presupuesto real para hacer efectiva la normativa vigente" y que "se garantice en su implementación la incorporación de las reivindicaciones y propuestas del campo popular para superar barreras y debilidades".

Finalmente, el documento cierra reforzando la idea de que la construcción de futuro debe tener como pilares "el cuidado de la vida y la diversidad" , bajo la convicción de que "sin feminismo popular no hay justicia social" y que "sin redistribución de la riqueza no hay emancipación posible".

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