Actores de la educación plantearon preocupaciones por presupuesto asignado en Diputados

“Así como está planteado el planteado es muy difícil pensar que se pueda alcanzar el objetivo del 6%. El riesgo de retroceso es real”, sostuvo Olivera. Un "rezago" que "nos generan una gran incertidumbre", señaló.

Si bien valoró las reasignaciones que se hicieron en Diputados, advirtió que "sigue siendo netamente insuficiente en función de lo que reclaman los organismos de la educación". Alertó que solo se está atendiendo el 20% de lo que pide la ANEP, 19% de lo que pide la UTEC y menos del 10% de lo que pide la Udelar.

Por su parte, la consejera docente de la ANEP, Daysi Iglesias, recordó que al Parlamento entran dos tipos de mensajes presupuestales: el del Poder Ejecutivo y el del ente autónomo, pero "resulta que el del ente, generalmente, que yo tenga memoria, pocas veces se ha considerado", lamentó.

La necesidad de asignaciones complementarias en Senadores

Iglesias advirtió que "si consideramos el crecimiento previsto del PBI proyectado por el gobierno en el mismo mensaje, en el 2026 no mejoramos la participación, desciende. Pasamos 3,28% a 3,24% con el mensaje del Ejecutivo hacia la ANEP".

Para la consejera de la ANEP, el presupuesto asignado para el ente educativo debe ser "complementado" en la Cámara de Senadores.

En tanto, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, advirtió que el presupuesto asignado para Universidad no cubre ni la tercera de lo necesario, por ejemplo, para cubrir las becas para los estudiantes del interior del país, según se estableció en el Plan Estratégico de la Udelar.

Cancela recordó que "el futuro del país depende en gran medida del presupuesto educativo".

De la mesa de debate también participaron la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, quien afirmó que la educación es una “pata fundamental” para el desarrollo y reiteró el “compromiso presupuestal creciente y sostenido de 6+1” en un escenario que “sabíamos que iba a ser de restricción”.

Reconoció que “es cierto que el margen de las reasignaciones es un poco acotado, pero también los esfuerzos tienen que ver con poder acercarnos a cumplir lo más posible”, indicó. Destacó que "un 35% del incremento (US$ 140 millones) fue destinado a educación".

A su turno, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, puso énfasis en que cuando se pide más presupuesto “falta mejorar la forma de medición de resultados” del sistema educativo y “analizar la calidad del gasto público” que es destinado para la educación.