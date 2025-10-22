Hacete socio para acceder a este contenido

Política Educación | presupuesto | debate

Debate en la Udelar

Actores de la educación plantearon preocupaciones por presupuesto asignado en Diputados

Durante un debate sobre el presupuesto asignado a la educación, jerarcas y dirigentes sindicales advirtieron los rezagos que podría tener el sistema educativo.

Mesa de debate sobre presupuesto para la educación.

 Adur
Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) se desarrolló un debate por el presupuesto para la educación que fue organizado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) del Pit-Cnt y moderado por Sabrina Álvarez (ADUR).

El coordinador de la CSEU y vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, recordó que durante la campaña electoral presentaron a todos los partidos políticos un documento llamado Bases Programáticas para la Educación, y entre los nueve lineamientos se planteaba, sobre el financiamiento educativo, "la necesidad de alcanzar un 6% del Producto Interno Bruto (PBI) en la educación, más el 1% para investigación e innovación", en el período 2025-2030.

"Riesgo de retroceso"

En ese sentido manifestó que desde la CSEU pusieron sobre la mesa su preocupación ante los legisladores de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda que había una tendencia acerca de que "no se estaría caminando en función del crecimiento económico que plantea el propio Poder Ejecutivo en el mensaje de Presupuesto hacia ese objetivo del 6%, sino que se corría el riesgo de retroceder en términos del esfuerzo macroeconómico que la sociedad uruguaya estaría dispuesta a hacer".

“Así como está planteado el planteado es muy difícil pensar que se pueda alcanzar el objetivo del 6%. El riesgo de retroceso es real”, sostuvo Olivera. Un "rezago" que "nos generan una gran incertidumbre", señaló.

Si bien valoró las reasignaciones que se hicieron en Diputados, advirtió que "sigue siendo netamente insuficiente en función de lo que reclaman los organismos de la educación". Alertó que solo se está atendiendo el 20% de lo que pide la ANEP, 19% de lo que pide la UTEC y menos del 10% de lo que pide la Udelar.

Por su parte, la consejera docente de la ANEP, Daysi Iglesias, recordó que al Parlamento entran dos tipos de mensajes presupuestales: el del Poder Ejecutivo y el del ente autónomo, pero "resulta que el del ente, generalmente, que yo tenga memoria, pocas veces se ha considerado", lamentó.

La necesidad de asignaciones complementarias en Senadores

Iglesias advirtió que "si consideramos el crecimiento previsto del PBI proyectado por el gobierno en el mismo mensaje, en el 2026 no mejoramos la participación, desciende. Pasamos 3,28% a 3,24% con el mensaje del Ejecutivo hacia la ANEP".

Para la consejera de la ANEP, el presupuesto asignado para el ente educativo debe ser "complementado" en la Cámara de Senadores.

En tanto, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, advirtió que el presupuesto asignado para Universidad no cubre ni la tercera de lo necesario, por ejemplo, para cubrir las becas para los estudiantes del interior del país, según se estableció en el Plan Estratégico de la Udelar.

Cancela recordó que "el futuro del país depende en gran medida del presupuesto educativo".

De la mesa de debate también participaron la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, quien afirmó que la educación es una “pata fundamental” para el desarrollo y reiteró el “compromiso presupuestal creciente y sostenido de 6+1” en un escenario que “sabíamos que iba a ser de restricción”.

Reconoció que “es cierto que el margen de las reasignaciones es un poco acotado, pero también los esfuerzos tienen que ver con poder acercarnos a cumplir lo más posible”, indicó. Destacó que "un 35% del incremento (US$ 140 millones) fue destinado a educación".

A su turno, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, puso énfasis en que cuando se pide más presupuesto “falta mejorar la forma de medición de resultados” del sistema educativo y “analizar la calidad del gasto público” que es destinado para la educación.

