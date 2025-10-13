Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales PIB |

"Hay una señal de alarma"

Olivera pone el dedo en la llaga: la educación corre riesgo de recorte en 2029

José Olivera alertó que, según proyecciones oficiales, la inversión educativa podría ser menor en 2029 que en 2025 si no se corrige el rumbo presupuestal.

José Olivera, presidente de Fenapes.&nbsp;

Por Redacción Caras y Caretas

El vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, advirtió sobre un posible retroceso en la inversión educativa en Uruguay, pese al compromiso asumido por el nuevo gobierno de alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y el 1% para investigación e innovación en el período 2025-2030.

En entrevista con el programa Legítima Defensa 2da Dosis de Caras y Caretas, Olivera planteó que existen “expectativas legítimas” de la sociedad respecto a que la educación sea una prioridad nacional. Recordó que, tras los años 2021 y 2022, el país vivió “un ajuste estructural muy fuerte” como parte del ajuste fiscal impulsado por el gobierno anterior, lo que impactó directamente en los recursos destinados a la enseñanza.

“El gobierno de la coalición republicana llevó adelante un ajuste que después se lo rifó en el 23 y en el 24, y dejó ese saldo de casi mil millones de dólares de déficit, aumentando el déficit fiscal que decía combatir”, afirmó el dirigente sindical.

Olivera señaló que la situación genera preocupación dentro de todo el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universitaria, incluyendo la Universidad de la República y la UTEC. En ese contexto, recordó que el programa de gobierno vigente plantea de manera textual alcanzar en este período el objetivo de inversión del 6% del PIB, y no —como expresó el presidente— “dentro de 10 o 15 años”.

Participación de la educación en el PIB

Sin embargo, el sindicalista advirtió que las proyecciones económicas del propio Poder Ejecutivo podrían revertir esa tendencia. Según explicó, los cálculos oficiales indican que, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento y de asignación presupuestal, la participación de la educación en el PIB podría caer alrededor de 0,5% entre 2025 y 2029.

“Cuando uno mira la foto que planifica el Poder Ejecutivo, -no los organismos de la educación que piden refuerzos presupuestales-, se advierte un riesgo serio. No solo no se estaría avanzando hacia el 6%, sino que en términos reales la inversión podría ser menor al final del quinquenio”, subrayó.

Olivera afirmó que esta situación constituye una “señal de alarma” para todo el sistema político y para la sociedad. Según su análisis, dejar el incremento de los recursos para sucesivas rendiciones de cuentas “es muy complejo” y podría comprometer el cumplimiento del compromiso programático asumido por el gobierno.

“Así como está planteado hoy el tema, es muy difícil pensar que se pueda alcanzar el objetivo del 6%. El riesgo de retroceso es real”, sostuvo.

