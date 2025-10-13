Olivera pone el dedo en la llaga: la educación corre riesgo de recorte en 2029

Olivera señaló que la situación genera preocupación dentro de todo el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universitaria, incluyendo la Universidad de la República y la UTEC. En ese contexto, recordó que el programa de gobierno vigente plantea de manera textual alcanzar en este período el objetivo de inversión del 6% del PIB, y no —como expresó el presidente— “dentro de 10 o 15 años”.

Participación de la educación en el PIB

Sin embargo, el sindicalista advirtió que las proyecciones económicas del propio Poder Ejecutivo podrían revertir esa tendencia. Según explicó, los cálculos oficiales indican que, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento y de asignación presupuestal, la participación de la educación en el PIB podría caer alrededor de 0,5% entre 2025 y 2029.

“Cuando uno mira la foto que planifica el Poder Ejecutivo, -no los organismos de la educación que piden refuerzos presupuestales-, se advierte un riesgo serio. No solo no se estaría avanzando hacia el 6%, sino que en términos reales la inversión podría ser menor al final del quinquenio”, subrayó.

Olivera afirmó que esta situación constituye una “señal de alarma” para todo el sistema político y para la sociedad. Según su análisis, dejar el incremento de los recursos para sucesivas rendiciones de cuentas “es muy complejo” y podría comprometer el cumplimiento del compromiso programático asumido por el gobierno.

“Así como está planteado hoy el tema, es muy difícil pensar que se pueda alcanzar el objetivo del 6%. El riesgo de retroceso es real”, sostuvo.