FA reasigna $500 millones del Presupuesto: la mayor parte irá a la educación y la Udelar

Además, el plan incluye partidas para parques industriales en Pando y Rivera, el Instituto Clemente Estable, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que impulsará un programa de alfabetización en cárceles. También se prevén fondos para la Cinemateca Uruguaya y el teatro independiente, aunque aún no se detallaron los montos asignados.

Otras reasignaciones en el presupuesto

En materia institucional, se resolvió destinar 3 millones de pesos a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y 40 millones a la Fiscalía General de la Nación. A su vez, se otorgará autonomía total a la Suprema Corte de Justicia, lo que le permitirá realizar transposiciones de rubros sin requerir autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con estas reasignaciones, el Frente Amplio busca equilibrar el presupuesto y atender demandas históricas de distintos sectores del Estado, especialmente en educación, ciencia y justicia.