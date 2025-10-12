El Frente Amplio (FA) resolvió reasignar 500 millones de pesos dentro del Presupuesto nacional, priorizando el fortalecimiento del sistema educativo y, especialmente, de la Universidad de la República (Udelar). Según detalló la diputada Ana Olivera en conferencia de prensa, más de la mitad de los recursos se destinarán a la educación superior, aunque también se contemplan apoyos a otras instituciones públicas y sectores culturales.
Buena señal
FA reasigna $500 millones del Presupuesto: la mayor parte irá a la educación y la Udelar
De los 500 millones reasignados, 290 millones irán a Udelar, de los cuales 60 millones serán para el Hospital de Clínicas, y 80 millones se dirigirán a la UTEC.