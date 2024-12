Acuerdo entre colorados para que Andrés Ojeda sea el secretario general

La lista única estará compuesta por 15 personas, de las cuales 9 serán de Unir para crecer y 6 de Vamos Uruguay. Este lunes se vence el plazo para presentarla.

Estas 15 personas, entre las que tiene que estar Ojeda, conformarán el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el cual designará al secretario general. Pedro Bordaberry no podrá formar parte ya que no participó de la interna por lo que no fue electo convencional.

El cargo está vacante desde marzo cuando Julio María Sanguinetti renunció para retirarse de la primera línea de la política. Desde entonces, quien viene oficiando al frente de la colectividad es Gustavo Osta.

"Llegamos a un espacio de acuerdo para trabajar juntos. Es un buen síntoma, algo que el partido precisa", dijo Rober Silva a El País.

"Hay que trabajar desde la unidad, en clave de partido más que de sector", aseguró y reflexionó que este acuerdo puede colaborar a "evitar eventuales fricciones internas".