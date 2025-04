Acusan a entorno de Lema por "desparramar basura de contenedores" y tomarles foto

En sus redes sociales, Luis Costa Bonino acusó: "La campaña de Lema se ha basado en desparramar basura de contenedores, tomar fotos y divulgarlas en redes. Pero después de Semana Santa van a desparramar otras basuras: operativas contra adversarios, como siempre se hace dos semanas antes de la elección".

El analista fue enfático al señalar que estas maniobras no provendrían de los partidos tradicionales de la coalición, sino directamente del entorno de Lema: "No, hace 35 años no. En esta campaña sí. Y no los coalicionistas: la campaña de Martín Lema lo hace".