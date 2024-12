Adelantó Orsi que se va a pedir "más información sobre el proyecto Neptuno"

Sostuvo que “lo importante es poner todo arriba de la mesa para que lo que se decida no comprometa el tema del agua potable. Pero si tiene observaciones, o si hay reparos, no está de más estudiarlo un poco y corregir. Siempre se puede corregir y habrá que hablar con el gobierno”.

“Estas obras llevan mucho tiempo, tanto la de Casupá como esta [por Arazatí]”, afirmó. Para Orsi no se puede “estar años sin encontrar una salida”, ante una eventual “crisis o un compromiso climático complicado”.

“Hay mucho dinero que está en juego, mucha expectativa de la gente”, aseguró el presidente electo.

Lacalle apoya proyecto

Por su parte el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que no pondrá “freno de mano” al proyecto Neptuno, pero sí buscará un “punto intermedio” con la administración entrante. “¿Si viene una sequía a quién van a echar la culpa: al que viene o al que no hizo las cosas?”, se preguntó.

“El gobierno tiene comprometida una obra de una nueva fuente de agua potable. Cuando uno empieza un proceso, que viene por lo menos de 1997... porque el primer proyecto que vi fue del 97 y nadie hizo absolutamente nada, que la sequía casi nos deja sin agua, que cuando yo asumí la Presidencia me dejaron dos carpetitas arriba del escritorio, una que era ‘si tenés tiempo y conseguís la plata, la represa de Casupá’, y la otra no me acuerdo cuál era. No había un proyecto empezado”, sostuvo.

“Lo que vamos a hacer es sentarnos cuantas veces tengamos que sentarnos en la mesa a ver cómo el proyecto, que ya decidimos hacer porque es bueno para el país, tiene un punto intermedio donde más o menos todos quedemos satisfechos”, indicó.