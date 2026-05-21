Una paciente oncológica en fase terminal se convertirá en las próximas horas en la primera persona en acceder a un procedimiento de eutanasia en Uruguay mediante la ley 20.421 de Muerte Digna recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo. La norma fue aprobada en 2025 y reglamentada en abril de 2026.
en el hospital policial
Paciente oncológica será la primera persona en acceder a la eutanasia en Uruguay
La ley de eutanasia o muerte digna, fue aprobada en 2025 en el Parlamento y reglamentadas hace poco por el Poder Ejecutivo.