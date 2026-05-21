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Sociedad

en el hospital policial

Paciente oncológica será la primera persona en acceder a la eutanasia en Uruguay

La ley de eutanasia o muerte digna, fue aprobada en 2025 en el Parlamento y reglamentadas hace poco por el Poder Ejecutivo.

En el Hospital Policial se realizará el primer procedimiento de eutanasia.

En el Hospital Policial se realizará el primer procedimiento de eutanasia.

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Una paciente oncológica en fase terminal se convertirá en las próximas horas en la primera persona en acceder a un procedimiento de eutanasia en Uruguay mediante la ley 20.421 de Muerte Digna recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo. La norma fue aprobada en 2025 y reglamentada en abril de 2026.

Según informó Telenoche (Canal 4), la paciente de 69 años se realizará la eutanasia este viernes en el Hospital Policial.

La mujer cumplió con todos los pasos legales que establece la normativa y se encuentra internada desde hace 10 días.

El año pasado, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar la eutanasia por ley.

El 15 de abril de este año, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario de la ley que legaliza la práctica.

Pasos para la eutanasia

La normativa indica que puede aplicarse a mayores de edad, "psíquicamente aptos", que padezcan "patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles" que menoscaben de forma grave "su calidad de vida".

El objetivo de la eutanasia en estas circunstancias será que la muerte del paciente se produzca de manera "indolora, apacible y respetuosa de su dignidad".

La ley dispone que todas las instituciones públicas y privadas que integran el sistema integrado de salud de Uruguay deben poner a disposición de los usuarios el servicio de eutanasia.

El derecho aplica a uruguayos, naturales o legales, y a extranjeros con residencia probada en el país.

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