Paciente oncológica será la primera persona en acceder a la eutanasia en Uruguay

El año pasado, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar la eutanasia por ley.

El 15 de abril de este año, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario de la ley que legaliza la práctica.

Pasos para la eutanasia

La normativa indica que puede aplicarse a mayores de edad, "psíquicamente aptos", que padezcan "patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles" que menoscaben de forma grave "su calidad de vida".

El objetivo de la eutanasia en estas circunstancias será que la muerte del paciente se produzca de manera "indolora, apacible y respetuosa de su dignidad".

La ley dispone que todas las instituciones públicas y privadas que integran el sistema integrado de salud de Uruguay deben poner a disposición de los usuarios el servicio de eutanasia.

El derecho aplica a uruguayos, naturales o legales, y a extranjeros con residencia probada en el país.