Los excéntricos lujos que complican aún más a Manuel Adorni: cascada, jacuzzi y reforma faraónica

De acuerdo con la declaración que el arquitecto le ofreció al fiscal Gerardo Pollicita, y que publicó la prensa argentina, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pidieron un jacuzzi que costó 9.780 dólares y una parrilla de 7.360 dólares.

Una de las refacciones que más llamó la atención, y que se viralizó en redes sociales con burlas al funcionario, fue la construcción de una cascada al lado de la piscina, con un precio de 3.500 dólares.

También se construyeron muebles a medida para los baños, las habitaciones, el comedor y la sala, en tanto que la pileta se revistió de piedra y mármol travertino, uno de los materiales más caros en el mercado de la construcción.

En un principio, el presupuesto de los arreglos era de 94.000 dólares, pero con los cambios que fue solicitando la pareja, el monto final ascendió hasta los 245.000 dólares, es decir, casi el equivalente a lo que costaría un inmueble entero.

Pagos en dólares y en efectivo

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que los pagos se hicieron con dólares y en efectivo, lo que suele ocurrir para evadir impuestos.

En el caso de Adorni, la Justicia ya investiga otros gastos del mismo tipo con los que cubrió viajes a Uruguay y Aruba.

El problema para el jefe de Gabinete es que el drástico cambio en su nivel de vida ocurrió a partir de su llegada al Gobierno, en diciembre de 2023, ya que su sueldo mensual en el momento en el que viajaba en aviones privados o adquiría propiedades era de apenas 2.000 dólares.