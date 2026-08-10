AFE y Mevir acordaron usar predios ferroviarios para planes de vivienda

Autoridades de Mevir y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) firmaron un convenio para destinar inmuebles ferroviarios inactivos al desarrollo de planes de vivienda. El acuerdo estratégico permitirá destinar esos inmuebles de AFE en el desarrollo de viviendas de interés social en todo el país.
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El objetivo de la medida es revalorizar estos recursos del Estado y generar más oportunidades de arraigo para las familias rurales. Con este acuerdo, también se procura regularizar la situación de algunos padrones en los que ya se implementan planes, para poder concretar la entrega de títulos de propiedad a familias a la espera.
Familias accederán a los títulos de propiedad
El presidente de Mevir, Andrés Lima, señaló que el organismo se beneficiará al adquirir terrenos de AFE a precios por debajo del valor del mercado. Las obras se realizarán con base en los programas desarrollados en el territorio y según la distribución y planificación previstas para el quinquenio 2025-2030.
También aseguró que el compromiso resuelve dificultades en terrenos en los que hoy hay planes de vivienda construidos pero con inconvenientes de documentación. “Esto regulariza la situación en varios predios que podrán utilizarse y las familias accederán a los títulos de propiedad”, afirmó. En la actualidad, se procura regularizar cinco padrones, aseguró.
Por su parte, el presidente de AFE, Ernesto Cesar, remarcó la condición de “aliados estratégicos” y resaltó la importancia de que el patrimonio del Estado pueda revalorizarse para planes de vivienda.
Agenda de inauguraciones y nuevos planes
La agenda inmediata de Mevir incluye la inauguración de 14 viviendas en Barker, departamento de Colonia. Además, ya se aprobó una nueva construcción en la localidad de Belén, en el departamento de Salto.
Durante agosto, se continuará con la autorización de nuevos planes y el trabajo conjunto con el programa Agrupamientos Irregulares Rurales en el eje de la ruta 26, que comprende Paysandú y Tacuarembó.