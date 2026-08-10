AFE y Mevir acordaron usar predios ferroviarios para planes de vivienda

También aseguró que el compromiso resuelve dificultades en terrenos en los que hoy hay planes de vivienda construidos pero con inconvenientes de documentación. “Esto regulariza la situación en varios predios que podrán utilizarse y las familias accederán a los títulos de propiedad”, afirmó. En la actualidad, se procura regularizar cinco padrones, aseguró.

Por su parte, el presidente de AFE, Ernesto Cesar, remarcó la condición de “aliados estratégicos” y resaltó la importancia de que el patrimonio del Estado pueda revalorizarse para planes de vivienda.

Agenda de inauguraciones y nuevos planes

La agenda inmediata de Mevir incluye la inauguración de 14 viviendas en Barker, departamento de Colonia. Además, ya se aprobó una nueva construcción en la localidad de Belén, en el departamento de Salto.

Durante agosto, se continuará con la autorización de nuevos planes y el trabajo conjunto con el programa Agrupamientos Irregulares Rurales en el eje de la ruta 26, que comprende Paysandú y Tacuarembó.