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Política solidaridad | terremoto | sismo

Comunicado de Cancillería

Gobierno uruguayo expresó su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto

"No se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, informó Cancillería.

Terremoto sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.&nbsp;

Terremoto sacudió Colombia el lunes 10 de agosto. 

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Por Redacción Caras y Caretas

La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy (lunes 10 de agosto), con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país", dice el comunicado de la Cancillería uruguaya.

Asimismo, envió sus "más sentidas condolencias al Gobierno, a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano".

No se registraron uruguayos fallecidos o heridos hasta el momento

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que "no se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, y dejó al menos 82 muertos, según información preliminar (hasta el mediodía).

Desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí se confirmó la afectación de uruguayos que estaban de viaje de turismo en Colombia, puesto que perdieron reservas de hoteles y/o vuelos.

Para los uruguayos que necesiten La Embajada de Uruguay en Bogotá monitorea la situación y puso a disposición teléfonos de contacto ante situaciones de emergencia.

Líneas de comunicación de La Embajada de Uruguay en Colombia

123 - Línea Única de Emergencias de Colombia.

+57 314 733 8297 - Teléfono de emergencia consular (solo para uruguayos).

[email protected] - Correo electrónico del Consulado de Uruguay en Bogotá.

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