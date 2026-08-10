Gobierno uruguayo expresó su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto

No se registraron uruguayos fallecidos o heridos hasta el momento

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que "no se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, y dejó al menos 82 muertos, según información preliminar (hasta el mediodía).