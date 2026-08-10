La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy (lunes 10 de agosto), con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país", dice el comunicado de la Cancillería uruguaya.
Comunicado de Cancillería
Gobierno uruguayo expresó su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto
"No se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, informó Cancillería.