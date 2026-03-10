Al rojo vivo: se calienta la interna entre Ojeda y Bordaberry

Ojeda dijo que se trata de un escenario nuevo, al que no están acostumbrados, dado que en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio el oficialismo tuvo mayoría en ambas cámaras y se conocía “el resultado de la interpelación”. “Creo que sería un paso de madurez importante tratar de coordinar en los temas que puede haber acuerdo. Me parece una posición razonable, a los efectos de tener conversaciones sobre cómo se van a manejar las interpelaciones. Del otro lado tenemos a un partido muy organizado”, sostuvo.

Ojeda dijo que esta conversación no la tuvieron antes porque, “evidentemente, todo se precipitó muy rápido la semana pasada, tomó estado de prensa y no hubo mucho más margen de conversación”. “Creo que es bueno, y una cuestión de madurez, pensando a futuro, que el instrumento interpelación tenga un pienso estratégico a la hora de su utilización. Si no, cada uno que elige interpelar llama e interpelamos, y a veces me parece que está bueno tener un pienso estratégico de fondo, en la medida de lo posible”, insistió.

El diputado colorado Felipe Schipani, del sublema Unir para Crecer, sostuvo a La Diaria que “estratégicamente es mucho más razonable hacer la interpelación en Diputados”, en la medida en que ya saben cómo terminará en el Senado.

Así las cosas, Schipani no da por terminado el asunto de la interpelación a Negro y subrayó que en el CEN resolvieron “hacer contactos con los otros partidos para ver si están contestes a poder reevaluar hacerla en Diputados”, aunque aclaró que los integrantes del CEN de Vamos Uruguay “estuvieron en contra, claramente”.

La postura de Vamos Uruguay

Desde el sector del senador Pedro Bordaberry aseguraron que el CEN no tiene potestades de mandatar a los parlamentarios, porque la carta orgánica del PC dice que quien puede mandatar a los parlamentarios es la agrupación de gobierno, no el CEN.

Según varios dirigentes del sector, le hace daño al partido que el secretario general esté tomando esta postura, y pusieron en duda el argumento de que se debe hacer en Diputados porque están convencidos de que Perrone va a votar con la oposición ya que en más de una oportunidad dijo que que iba a votar una cosa y después votó otra.