El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) avanza en una ampliación del Plan Invierno con el objetivo de que la asistencia a personas en situación de calle se mantenga durante los 365 días del año. Así lo informó el ministro Gonzalo Civila, quien señaló que a partir del 15 de mayo se expandirá el sistema de atención, incorporando nuevas herramientas y reforzando la cobertura en todo el país.
Refuerzo de medidas
Mides ampliará asistencia: Plan Invierno se extenderá todo el año
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que reforzará su estrategia a partir del 15 de mayo, con medidas permanentes y la aplicación de alerta roja ante bajas temperaturas.