Mides ampliará asistencia: Plan Invierno se extenderá todo el año

El jerarca explicó que la problemática de las personas en calle no responde únicamente a factores estacionales, sino que se trata de una situación persistente. “No es un problema solo del invierno, es una realidad que se extiende durante todo el año y que impacta especialmente en la salud de las personas”, afirmó. En ese sentido, indicó que el nuevo enfoque apunta a sostener la asistencia de forma continua, con un refuerzo específico durante los meses más fríos.