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Política Mides | medidas | interior

Refuerzo de medidas

Mides ampliará asistencia: Plan Invierno se extenderá todo el año

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que reforzará su estrategia a partir del 15 de mayo, con medidas permanentes y la aplicación de alerta roja ante bajas temperaturas.

Mides ampliará asistencia a personas en situación de calle.

Mides ampliará asistencia a personas en situación de calle.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) avanza en una ampliación del Plan Invierno con el objetivo de que la asistencia a personas en situación de calle se mantenga durante los 365 días del año. Así lo informó el ministro Gonzalo Civila, quien señaló que a partir del 15 de mayo se expandirá el sistema de atención, incorporando nuevas herramientas y reforzando la cobertura en todo el país.

El jerarca explicó que la problemática de las personas en calle no responde únicamente a factores estacionales, sino que se trata de una situación persistente. “No es un problema solo del invierno, es una realidad que se extiende durante todo el año y que impacta especialmente en la salud de las personas”, afirmó. En ese sentido, indicó que el nuevo enfoque apunta a sostener la asistencia de forma continua, con un refuerzo específico durante los meses más fríos.

Refuerzo de medidas y alerta roja

Entre las acciones previstas, el Mides implementará en breve el mecanismo de alerta roja, una herramienta que ya fue utilizada el año pasado. Este instrumento habilita la evacuación obligatoria de personas que permanezcan en la vía pública y no acepten alternativas de resguardo, con el fin de protegerlas ante temperaturas extremas.

Según Civila, esta medida busca garantizar una respuesta más efectiva frente a situaciones de riesgo, priorizando la integridad física de quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad.

Acciones específicas en el interior

En cuanto a la realidad del interior del país, el ministro destacó que se están desarrollando estrategias adaptadas a cada departamento. En Rivera, por ejemplo, se prevé la apertura de un nuevo centro destinado a mujeres, que complementará la infraestructura ya existente.

Además, el Mides trabaja en un relevamiento de alternativas que permitan ampliar la cobertura, incluyendo opciones en zonas rurales o en predios de mayor dimensión. Civila también mantuvo una reunión con el intendente de Rivera para coordinar acciones conjuntas y fortalecer la respuesta de cara al invierno.

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