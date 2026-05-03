Bravuconada

No me voy a referir a las amenazas de exterminio, en clave de cacareo, de TACO Trump y su acción en el estrecho de Ormuz, ni a la verborragia insultante y escatológica del vecino libertario. Esto está más que expuesto y es lo suficientemente trágico como para que estas palabras tuvieran que tomar otro cariz. Pero en nuestras orientales tierras estamos sometidos a personajes, si no iguales, con ciertos símiles en acciones y decires. Podría dejar un espacio para que los eventuales lectores llenaran con nombres que se les ocurran de nuestra fauna bravucona. Seguro que habría nombres que serían figuritas repetidas.

Sin embargo, todo este preámbulo es para tratar un tema de esos que van a dar para varios días de titulares y zócalos de informativo. Me refiero a la frustrada localización de un parque de generación fotovoltaico en el departamento de Durazno.

Vayamos a la sucesión de hechos de lo que se puede saber por la prensa. El 23 de marzo se presentó en conferencia de prensa, por parte del presidente de la República y la ministra de Industria, Energía y Minería, la voluntad de instalar un parque de generación fotovoltaica en Durazno de 30 MW de capacidad, y la voluntad de hacerlo con fondos de pequeños ahorristas. En síntesis, un proyecto de continuar con la generación de energías renovables, con ahorro nacional para el desarrollo nacional y en forma descentralizada, dando la inversión a un departamento en el que no importaba el color político de su gobierno. Nadie podía estar en contra de una idea que debería haber sido tomada como política de Estado. Pero…

Dieciocho días después parece que se envía una misiva a la UTE firmada por el intendente de Durazno definiendo que debería hacerse un ámbito de negociación para el establecimiento de ese proyecto que, según lo que dice la prensa ,“refuerza la viabilidad de un proceso de desarrollo territorial, local y departamental y no exógeno”. En síntesis, considera el proyecto presentado como “exógeno” y que, si no juegan al pie, con el “traspaso progresivo de áreas y funciones”, le van a echar flit (metáfora que debe ser explicada a los nacidos después de los 80).

Para reforzar esta decisión, el 21 de abril se promovió El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Pueblo Baygorria y vecindades que, entre otras cosas, establece la “no habilitación de nuevas obras públicas” ni de “montaje de plantas de energía fotovoltaicas” en los padrones en que estaba proyectado el nuevo parque. El plan departamental también impone la “suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones” en la zona.

De todas maneras, hay que dejar establecido que en esa fecha se promovió el Plan Local, no es que se haya aprobado definitivamente, ya que, según algunos, debería pasar de todas maneras a estudio de la Junta Departamental para su aprobación.

Todo esto es una bravuconada, no porque no se tenga derecho desde el territorio a planificar su propio desarrollo, sino por las formas, por el método, por las declaraciones, por el pechereo innecesario. Y es lógico, adecuado, entendible que un Gobierno al que hasta la propia oposición le pide acción, cuando ejecuta políticas, no se amilane. Y si tiene que ubicar el proyecto en otro lugar donde sí se entiendan algunas prioridades para la población del territorio, se lo haga. Y aunque diga lo contrario, lo del actual titular de la Intendencia de Durazno es solo poner palo en la rueda, y no puede conducir a otra cosa.

Después, un clásico: la victimización y “yo solo quería negociar”. En algún momento las acciones infantiles para reafirmar una fortaleza que no se tiene se deben de limitar.

Por eso, mientras escribo estas líneas resuenan en mi cabeza las estrofas de una canción de Fernando Cabrera:

Antes eras el dueño del pueblo, Joe,

tu pistola y tú lo saben,

nos volaste la tapa del seso, Joe,

cada vez que lo quisiste.

A un lado, Joe,

los años no han corrido en vano.

Eras grande entre los poderosos, Joe,

ellos te dieron las alas,

pero todos los ciclos se cumplen, Joe,

ya no somos unos niños.

Textos: Andrés Berterreche