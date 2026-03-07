"Obedece a una necesidad política de algunos actores", dijo Negro sobre la interpelación

Además de las "siete horas de llamado a la comisión permanente", Negro ya había anunciado que volverían "al Parlamento para presentar las conclusiones del Plan Nacional de Seguridad Pública", por lo que esta instancia les viene bien para hacer lo que tenían "ya planeado".

Según el ministro, "el plan viene creado desde el 1° de marzo de 2025 cuando a todas las direcciones de la Policía Nacional y a los jefes de policías, el 5 de marzo en la Guardia Republicana se les dieron los siete ejes en que iban a transcurrir la gestión del ministerio".

Sin embargo, en la conferencia del jueves Bordaberry afirmó que "asumieron el gobierno hace un año sin un plan", algo que según él "nunca había visto en este país".

Consultado sobre si el plan en cuestión ya está en marcha, Negro contestó que "muchas de las medidas sí". "Están en práctica y los resultados están a la vista, los datos de los delitos han bajado prácticamente todos ellos", sentenció el secretario de Estado.

Cifras de delitos

A fines de enero, el Ministerio del Interior presentó cifras de delitos y denuncias correspondientes a 2025 en relación a los años anteriores. De esos datos, surge que de los 15 indicadores analizados, crecieron respecto al año anterior los delitos de violencia doméstica y el abigeato.

La cantidad de homicidios, en tanto, mantuvo una "tendencia de relativa estabilidad", al decir del gerente de Estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ya que hubo un descenso de 3,4% respecto a 2024. En cifras absolutas, esto implicó 13 homicidios menos: 369 en 2025 frente a 382 en 2024, según detalló.

La oposición

Para Bordaberry, sin embargo, la situación implica que "la inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más".

Junto a los senadores opositores Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy y Javier García; Bordaberry señaló en la conferencia de prensa del jueves que tuvieron "una infinita paciencia con esa improvisación", en relación a las políticas de seguridad.

"Nosotros vemos en el ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo Bordaberry.