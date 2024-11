Alejandro Sánchez negó haberle ofrecido un cargo al cabildante Martín Sodano

“Mi respuesta fue negativa”, indicó. “Agradecido con la invitación que me habían hecho y el ofrecimiento les dije que no y rechacé esa propuesta”, reafirmó. "Hay dos personas de mi agrupación departamental de Montevideo que decidieron dar un paso al Frente Amplio, que es lo que van a presentar este fin de semana. No es ninguna agrupación, son dos personas”, enfatizó.

La respuesta de Sánchez

El jefe de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez contestó a los dichos de Sodano. “Me extraña que Sodano esté diciendo esas cosas”, afirmó. “Lo que está pasando en el Uruguay es que muchas personas que votaron a un partido, a un candidato en las elecciones de octubre, hoy deciden apoyar a Yamandú Orsi”, aseguró.

“Varias personas que han apoyado a Cabildo Abierto han decidido apoyar la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cosse, y seguramente quizás por eso es que está Sodano enojado”, remarcó.

Sánchez reconoció haber tenido conversaciones con Sodano. “Yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano ni a nadie”, subrayó. El legislador del MPP reconoció que mantuvo conversaciones con Sodano en las que hablaron sobre una mirada hacia el futuro y los desafíos del país. “Le pregunté si estaba dispuesto apoyar a Orsi, lo cual me dijo que no”, recordó.