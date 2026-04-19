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Sociedad operativo | Vecinos |

Recomiendan no acercarse

Puma suelto en Canelones: intensa búsqueda cerca de Montevideo genera alerta vecinal

Autoridades de Canelones y del Ministerio de Ambiente continúan este fin de semana el operativo para localizar a un puma visto en zonas residenciales próximas a Montevideo.

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La búsqueda de un puma suelto en Canelones continúa este fin de semana luego de que vecinos reportaran su presencia en áreas pobladas cercanas a Montevideo. El operativo es encabezado por personal de la Intendencia de Canelones con apoyo del Ministerio de Ambiente, en medio de una creciente preocupación entre residentes de la zona.

Operativo en marcha tras rastros del felino

Según informó la directora de Bienestar Animal de la comuna canaria, Eugenia Perdomo, durante la jornada del viernes se encontraron huellas del animal en una zona residencial próxima a Villa Tato y al barrio privado La Tahona. Además, se detectaron otros rastros que coinciden con las imágenes captadas por cámaras de vigilancia durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Perdomo señaló que durante la noche continuaron las tareas de rastrillaje, aunque hasta el momento no se logró ubicar al felino.

Vecinos aportan datos y analizan origen del animal

Las autoridades reciben por estas horas nuevos avisos e información brindada por vecinos, datos que son verificados en el terreno para determinar si corresponden al recorrido del animal. La colaboración ciudadana ha sido clave para ampliar la zona de búsqueda y reconstruir los posibles desplazamientos del puma.

La primera alerta pública fue emitida el jueves por el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, quien advirtió sobre la peligrosidad de encontrarse con un animal salvaje en libertad.

Desde el organismo reiteraron la recomendación de no acercarse al puma en caso de avistarlo y comunicarse de inmediato con las autoridades. El objetivo del operativo es sedarlo mediante dardos tranquilizantes para luego trasladarlo a una reserva especializada donde pueda recibir atención y resguardo.

Mientras tanto, también se investiga si el ejemplar escapó de una vivienda particular donde era mantenido de forma irregular.

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