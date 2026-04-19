La búsqueda de un puma suelto en Canelones continúa este fin de semana luego de que vecinos reportaran su presencia en áreas pobladas cercanas a Montevideo. El operativo es encabezado por personal de la Intendencia de Canelones con apoyo del Ministerio de Ambiente, en medio de una creciente preocupación entre residentes de la zona.
Recomiendan no acercarse
Puma suelto en Canelones: intensa búsqueda cerca de Montevideo genera alerta vecinal
Autoridades de Canelones y del Ministerio de Ambiente continúan este fin de semana el operativo para localizar a un puma visto en zonas residenciales próximas a Montevideo.