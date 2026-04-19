Puma suelto en Canelones: intensa búsqueda cerca de Montevideo genera alerta vecinal

Vecinos aportan datos y analizan origen del animal

Las autoridades reciben por estas horas nuevos avisos e información brindada por vecinos, datos que son verificados en el terreno para determinar si corresponden al recorrido del animal. La colaboración ciudadana ha sido clave para ampliar la zona de búsqueda y reconstruir los posibles desplazamientos del puma.

La primera alerta pública fue emitida el jueves por el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, quien advirtió sobre la peligrosidad de encontrarse con un animal salvaje en libertad.

Desde el organismo reiteraron la recomendación de no acercarse al puma en caso de avistarlo y comunicarse de inmediato con las autoridades. El objetivo del operativo es sedarlo mediante dardos tranquilizantes para luego trasladarlo a una reserva especializada donde pueda recibir atención y resguardo.

Mientras tanto, también se investiga si el ejemplar escapó de una vivienda particular donde era mantenido de forma irregular.