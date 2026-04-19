Regresó Orsi y cerró la puerta a la posibilidad de realizar cambios en impuestos

Orsi y el Consejo de Ministros

Por otra parte, Orsi recordó que este lunes encabezará un Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. “Asumí con responsabilidad la idea de reunión de gabinete más seguido. Tenemos temas de turismo, sistema de cuidados, plan Más Barrio”, indicó.

En la reunión también se analizará la agenda internacional, incluida la misión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en Estados Unidos, donde se reunió en Washington con inversores, empresas y autoridades.

Además, esta semana se evaluará si corresponde un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en mayo.

Defensa de la democracia

Orsi también hizo referencia a su participación en la Cuarta Cumbre En defensa de la democracia en Barcelona.

“Me vengo con la sensación de que hay preocupación por que la democracia no se nos caiga, por ahora es el mejor sistema de gobierno que encontramos”, dijo.

Destacó las reuniones con los presidentes de España, México e Irlanda, así como contactos con jerarcas de Brasil por dificultades vinculadas a la leche en polvo.

También visitó un centro tecnológico en Barcelona. “La súpercomputadora está dispuesta a trabajar inteligencia artificial con Uruguay, nos abrieron la puerta”, señaló.