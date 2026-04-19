Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

fa lo debate

Regresó Orsi y cerró la puerta a la posibilidad de realizar cambios en impuestos

Mientras el Frente Amplio inició un debate sobre posibles cambios impositivos el presidente Orsi cerró la puerta a esa posibilidad.

Orsi en la puerta de la Base Aérea N° 1.

Orsi en la puerta de la Base Aérea N° 1.

 Captura de pantalla de Subrayado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

A su regreso de España, el presidente Yamandú Orsi aseguró que el gobierno no tiene previsto realizar cambios en impuestos en el corto plazo, pese a que el Frente Amplio comenzara a discutir propuestas para aumentar la recaudación.

“En nuestro presupuesto presentamos nuestra idea, tenemos que ceñirnos a estas cosas, no tenemos en el horizonte ningún planteo distinto ni inmediato. Nosotros como gobierno no tenemos planteado ningún cambio en ese sentido”, afirmó en improvisada rueda de prensa en la Base Aérea N°1.

Mientras tanto, en el Frente Amplio se analiza un documento técnico que propone ajustes en IVA, Imesi, impuestos a la renta personal y empresarial, y cambios en la carga sobre herencias de inmuebles, además de eventuales “impuestos verdes” para atender impactos ambientales y mejorar la recaudación.

Orsi y el Consejo de Ministros

Por otra parte, Orsi recordó que este lunes encabezará un Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. “Asumí con responsabilidad la idea de reunión de gabinete más seguido. Tenemos temas de turismo, sistema de cuidados, plan Más Barrio”, indicó.

En la reunión también se analizará la agenda internacional, incluida la misión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en Estados Unidos, donde se reunió en Washington con inversores, empresas y autoridades.

Además, esta semana se evaluará si corresponde un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en mayo.

Defensa de la democracia

Orsi también hizo referencia a su participación en la Cuarta Cumbre En defensa de la democracia en Barcelona.

“Me vengo con la sensación de que hay preocupación por que la democracia no se nos caiga, por ahora es el mejor sistema de gobierno que encontramos”, dijo.

Destacó las reuniones con los presidentes de España, México e Irlanda, así como contactos con jerarcas de Brasil por dificultades vinculadas a la leche en polvo.

También visitó un centro tecnológico en Barcelona. “La súpercomputadora está dispuesta a trabajar inteligencia artificial con Uruguay, nos abrieron la puerta”, señaló.

Te puede interesar