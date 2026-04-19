Partido Nacional y Frente Amplio calientan motores y salen a recorrer el país como si estvuvieran en campaña

Todo arranca este lunes 20 de abril sesionando en San José, en el Instituto Cultural Español. 19:45 hs. Se trata de la primera sesión abierta al público, con informe y balance de la jornada. Durante el día, el Directorio sesionará y mantendrá reuniones con organizaciones sociales, ediles, alcaldes y concejales municipales del departamento.

Los blancos quieren empezar rápido a calentar motores para no repetir los errores de la campaña pasada en que subestimaron la capacidad del Frente Amplio y perdieron votos fundamentales en algunos departamentos del interior del país.

El Frente Amplio te escucha

Por su parte el Frente Amplio (FA) planifica reeditar su versión del “FA te Escucha”, con la diferencia que deberá hacerlo desde el rol de gobierno y no desde la oposición. Según informó diario El País: su presidente, Fernando Pereira: "Hay que “ir a escuchar a la gente para transmitir y responder a las demandas. Es más difícil y desafiante estando en el poder”, indicó.

Pereira consideró que esta segunda ronda de escucha será más difícil porque si bien hay más experiencia y va a permitir cometer menos errores que en la primera. "Hay que dar la cara: está bueno ir a escuchar a la gente cuando sos gobierno, la demanda la tenés que transmitir y responder. Cuando sos oposición no tenés que hacerlo. Es desafiante, pero es de las mejores cosas que puede hacer el FA para fortalecer el progresismo en Uruguay", señaló Pereira.