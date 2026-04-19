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Política Partido Nacional |

Campaña precoz

Partido Nacional y Frente Amplio calientan motores y salen a recorrer el país como si estvuvieran en campaña

La campaña arrancó precozmente y el Partido Nacional y el Frente Amplio saldrán a dialogar con la gente de todo el país.

En campaña. El Partido Nacional saldrá a recorrer el país y el Frente Amplio vuelve a la carga con el FA te escucha.

En campaña. El Partido Nacional saldrá a recorrer el país y el Frente Amplio vuelve a la carga con el FA te escucha.
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Por Redacción Caras y Caretas

¿Arrancó la campaña? recién va un año de gobierno y ya pareciera haber empezado a definirse la estrategia rumbo a las elecciones presidenciales de 2029. Sólo faltan los candidatos, aunque muchos ya están en carrera. El Partido Nacional y el Frente Amplio saldrán a recorrer el país como si estuviesemos en la recta final de la campaña.

Esta semana las dos fuerzas políticas más fuertes del país tomaron decisiones semejantes. Los blancos resolvieron salir con su Directorio por todo el interior, mientras que el Frente Amplio tomó la decisión de reeditar las 38 giras que realizó por todos los departamentos con sus Diálogos por Uruguay ue a partir de 2023 se transformó en El FA te Escucha.

Partido Nacional sale al país

El Directorio del Partido Nacional comenzará dio a conocer que saldrá con su Directorio a sesionar en distintos puntos del país, en el marco de una agenda de Diálogo Abierto con la sociedad.

Todo arranca este lunes 20 de abril sesionando en San José, en el Instituto Cultural Español. 19:45 hs. Se trata de la primera sesión abierta al público, con informe y balance de la jornada. Durante el día, el Directorio sesionará y mantendrá reuniones con organizaciones sociales, ediles, alcaldes y concejales municipales del departamento.

Los blancos quieren empezar rápido a calentar motores para no repetir los errores de la campaña pasada en que subestimaron la capacidad del Frente Amplio y perdieron votos fundamentales en algunos departamentos del interior del país.

El Frente Amplio te escucha

Por su parte el Frente Amplio (FA) planifica reeditar su versión del “FA te Escucha”, con la diferencia que deberá hacerlo desde el rol de gobierno y no desde la oposición. Según informó diario El País: su presidente, Fernando Pereira: "Hay que “ir a escuchar a la gente para transmitir y responder a las demandas. Es más difícil y desafiante estando en el poder”, indicó.

Pereira consideró que esta segunda ronda de escucha será más difícil porque si bien hay más experiencia y va a permitir cometer menos errores que en la primera. "Hay que dar la cara: está bueno ir a escuchar a la gente cuando sos gobierno, la demanda la tenés que transmitir y responder. Cuando sos oposición no tenés que hacerlo. Es desafiante, pero es de las mejores cosas que puede hacer el FA para fortalecer el progresismo en Uruguay", señaló Pereira.

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