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Política Carolina Cosse |

controles a redes

Cosse destacó el plan de seguridad al que calificó de "innovador"

Tras participar en el acto por el 201 aniversario del desembarco de los 33, Cosse dijo a la prensa que nunca vio un plan tan completo como el de Negro.

Cosse en La Agraciada.

Cosse en La Agraciada.

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Por Redacción Caras y Caretas

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, destacó el plan de seguridad presentado en marzo por el ministro del Interior, Carlos Negro, y al que calificó como “innovador”. Planteó, además, la necesidad de abrir un debate sobre una posible regulación de las redes sociales.

Cosse, participó del acto por el 201° aniversario del desembarco de los 33 Orientales desarrollado en la playa de la Agraciada, en el departamento de Soriano.

Tras el acto, habló en rueda de prensa e hizo referencia al plan de seguridad. “No vi nunca en el Estado un plan tan orientado a resultados y a la intercoordinación entre instituciones”, afirmó.

Sostuvo que la violencia es un problema estructural en Uruguay: “Lo vengo diciendo desde hace mucho: la violencia es un problema del Uruguay y se expresa en todas sus formas. La forma más terrible son los homicidios y los femicidios, pero también se derrama en cómo establecemos nuestros vínculos en la sociedad. Los que hacemos política tenemos que dar el ejemplo en discutir en un ánimo de respeto”.

Destacó, en ese marco, la modificación de la ley de lavado de activos, que redujo el tope para el uso de efectivo en transacciones de 1.000.000 a 200.000 unidades indexadas, e incorporó nuevos delitos.

Persecución al crimen

“La persecución al crimen organizado donde más le duele, que es en el lavado de activos, ahí el Parlamento hizo una gran tarea con una ley que se aprobó. Es importante que la capacitación de la Policía haya pasado de 3 a 9 meses. Eso ya empezó. Es importante acompañar a la Policía. Ya han ingresado y van a seguir ingresando nuevos policías”, expresó.

Cosse insistió en que la seguridad no es un desafío exclusivo del Ministerio del Interior, sino que requiere una respuesta integral del Estado: “Tenemos muchos problemas, no es solo del Ministerio del Interior sino de todos”.

Redes sociales

En paralelo, y en un contexto marcado por episodios recientes de amenazas en centros educativos, se refirió al papel de las redes sociales y la necesidad de abrir un debate sobre su regulación. Si bien reconoció no tener una postura definida, planteó la necesidad de establecer ciertos límites. “Es un tema complejo que requiere una profunda discusión porque yo me debato entre una cosa y otra; no tengo una posición definida, pero tengo dudas”, indicó.

“Algún límite hay que ponerles a los dueños de las plataformas”, enfatizó.

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