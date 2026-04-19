Cosse destacó el plan de seguridad al que calificó de "innovador"

Sostuvo que la violencia es un problema estructural en Uruguay: “Lo vengo diciendo desde hace mucho: la violencia es un problema del Uruguay y se expresa en todas sus formas. La forma más terrible son los homicidios y los femicidios, pero también se derrama en cómo establecemos nuestros vínculos en la sociedad. Los que hacemos política tenemos que dar el ejemplo en discutir en un ánimo de respeto”.

Destacó, en ese marco, la modificación de la ley de lavado de activos, que redujo el tope para el uso de efectivo en transacciones de 1.000.000 a 200.000 unidades indexadas, e incorporó nuevos delitos.

Persecución al crimen

“La persecución al crimen organizado donde más le duele, que es en el lavado de activos, ahí el Parlamento hizo una gran tarea con una ley que se aprobó. Es importante que la capacitación de la Policía haya pasado de 3 a 9 meses. Eso ya empezó. Es importante acompañar a la Policía. Ya han ingresado y van a seguir ingresando nuevos policías”, expresó.

Cosse insistió en que la seguridad no es un desafío exclusivo del Ministerio del Interior, sino que requiere una respuesta integral del Estado: “Tenemos muchos problemas, no es solo del Ministerio del Interior sino de todos”.

Redes sociales

En paralelo, y en un contexto marcado por episodios recientes de amenazas en centros educativos, se refirió al papel de las redes sociales y la necesidad de abrir un debate sobre su regulación. Si bien reconoció no tener una postura definida, planteó la necesidad de establecer ciertos límites. “Es un tema complejo que requiere una profunda discusión porque yo me debato entre una cosa y otra; no tengo una posición definida, pero tengo dudas”, indicó.

“Algún límite hay que ponerles a los dueños de las plataformas”, enfatizó.