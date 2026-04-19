Javier Milei anuncia vuelos directos entre Argentina e Israel a partir de noviembre

Netanyahu celebró la iniciativa y destacó la relación entre ambos países: "No tenemos mejores compañeros en el mundo que Estados Unidos y la gran democracia de Argentina", afirmó. Durante el encuentro, también bromeó con el nombre del mandatario argentino, comparándolo con la palabra hebrea "javer" (amigo).

Esta es la tercera visita de Milei a Israel en señal de apoyo. Aunque el año pasado había anticipado que trasladaría la embajada argentina a Jerusalén, este domingo se limitó a decir que lo hará "cuando las condiciones lo permitan", sin dar más precisiones.

Visita oficial de Argentina a Israel

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En medio de la creciente y peligrosa tensión en Asia Occidental, Milei visitó a Netanyahu en Israel. El presidente de Argentina viajó acompañado por su hermana, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El momento central de la visita ocurrirá en la ceremonia del 78° aniversario del Día de la Independencia de Israel (Yom Haatzmaut), que se celebra el martes 21 de abril.

Milei será el primer líder extranjero en la historia en encender una de las doce antorchas en el Monte Herzl, un ritual reservado exclusivamente para figuras nacionales israelíes desde 1949. El embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, destacó que "hasta el momento no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha".

El presidente argentino afirmó en 2025 que "Argentina e Israel son focos de luz en un mundo oscurecido por las tinieblas", destacando la necesidad de estar "hermanados en esta lucha".