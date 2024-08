Allanamientos nocturnos: mucho riesgo a cambio de nada

Lo más parecido que existe agregó Domínguez es el proyecto interpretativo elaborado por los diputados Gustavo Zubía y Eduardo Lust, que establecía que jueces y fiscales estuvieran presentes en los allanamientos, pero nadie sabe si es así que quedará establecido.

Domínguez resumió: “La Constitución se reforma con un plebiscito, pero la duda es la ley que instrumentará y hasta ahora no se sabe cuál será y tampoco se conoce qué alcance tendrá”. Sin perjuicio de eso siguió el penalista, “no comparto esa iniciativa porque es un riesgo innecesario.

En su defecto, dijo, se puede llevar adelante una vigilancia estricta y luego allanar en el día. Será un riesgo para los funcionarios policiales y viviremos un incremento de la selectividad secundaria de parte de la Policía porque la mayoría de los allanamientos serán en casas de chapa y cartón, en barrios periféricos y no en barrios residenciales”. Sostuvo que allanar de noche un cante con casillas que no están bien individualizadas hará que la clientela del sistema penal que ya se concentra en los barrios periféricos se incremente. “En barrios oscuros, de noche, hay riesgo de que los funcionarios policiales se disparen entre sí, por eso es imprescindible saber si la Policía está equipada para ingresar a estas zonas”, dijo Domínguez.

El equipamiento, la capacitación

“Visión nocturna para cada policía, térmicos, luces de larga duración y potencia, miras láser, mucho entrenamiento” es lo que hace falta en principio para llevar adelante allanamientos nocturnos, respondió a Caras y Caretas el exdirector nacional de la Policía, Mario Layera. “Además, hasta pueden preocupar los falsos allanamientos, sin orden judicial”, agregó Layera. Sin duda el equipamiento “condiciona por su alto valor de compra y mantenimiento, pero es un requerimiento para darle seguridad a los policía”, indicó el exjerarca, quien agregó que “por lo menos debería incluir que el juez o el fiscal tendrían que estar presentes en el lugar, punto que por lo menos haría excepcionales los allanamientos en horas de la noche. Los térmicos aclaró Layera detectan el calor de un ser vivo, pero son muy caros”.

Ante esta eventualidad, el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, dijo a Caras y Caretas que aún la agremiación no tiene posición acerca de los allanamientos nocturnos, pero desde ya, si fiscales tendrán que presenciar allanamientos, también tendrán que estar equipados para su mayor seguridad.

En ese sentido, la presidenta del Sindicato Policial (SIPOLNA), Patricia Noy, subrayó que “no es estar en contra de la iniciativa, sino que para apoyarla tendríamos que saber qué capacitación y equipamiento recibirán los compañeros y si tendrán todas las herramientas para llevar adelante allanamientos nocturnos. Trabajé en Narcóticos, no es igual realizar un allanamiento diurno que uno nocturno. Ya en el día a veces se complica porque muchas veces hay que pedir apoyo a Guardia Republicana y la visibilidad no es la misma. Se deben tener todas las garantías para los policías. Los visores nocturnos (especie de lentes) son necesarios y el Ministerio del Interior hace poco nos transmitió que adquirieron 50 de ellos, pero desde ya es insuficiente para todo el país. Cuando se va a un allanamiento por lo menos se incluye a 10 o 15 policías y, si se da en simultáneo, en distintos puntos del país, 50 visores no alcanzan. Los visores nocturnos son lentes especiales para ver en la noche. No se ve en forma clara a una persona, esto dependerá de la calidad, porque algunos no distinguen a la persona sino solo una figura. En la noche, con la oscuridad, en una finca, eso pone en riesgo al policía y a la ciudadanía”.

Qué dicen los fiscales

Fiscales especializados en investigaciones de comercialización de estupefacientes y homicidios respondieron, además, no recordar que no hayan podido avanzar en distintas indagatorias porque hasta ahora no exista la posibilidad de allanar un hogar en horas nocturnas. Agregaron que es la Policía la que plantea a fiscales que en tal lugar hay un sitio, por ejemplo, de venta de droga o pasta base. “Todos sabemos que en el lugar habrá muy poca cantidad de drogas, celulares y algunos elementos más que pueden ser incautados. Pero la cantidad de droga es siempre poca en esos puntos de venta porque los posibles detenidos pueden explicar que la tenencia de las sustancias, en realidad, era para consumo propio. Por tanto, hay que preguntarse si la Policía estará dispuesta a plantear un allanamiento nocturno a cambio de lo que se obtendrá como resultado, que prácticamente es nada”, dijeron distintas fuentes consultadas que prefirieron mantener reserva.

“No hay evidencia que sirva para combatir el narcotráfico”

Los candidatos de la coalición oficialista se manifestaron a favor de la reforma constitucional para habilitar que los hogares puedan ser allanados en la noche, pero sin precisar cuál será el texto de la ley que regularía la reforma en caso de ser aprobada.

Por su lado, el senador Charles Carrera (FA) dijo a Caras y Caretas que “la iniciativa es una medida aislada y no hay ninguna evidencia que muestre que sirva para combatir el narcotráfico”. Agregó que “una boca de venta de droga no es un hogar sino que es un lugar donde hay un comercio ilícito, por lo tanto hoy puede ser allanado en horas de la noche porque la Constitución impide allanamientos nocturnos en hogares, considerado el sagrado inviolable”.

Carrera dijo que “ahora es el tema de los allanamientos que se toma como solución a la inseguridad y cuando empezó este gobierno era la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serviría como solución, y resulta que el fin de semana pasado se consumaron 9 homicidios en Uruguay”. Carrera añadió que “el candidato Álvaro Delgado (PN) vive en el país de las maravillas mientras éste será el quinquenio más violento desde que se llevan cifras oficiales”.