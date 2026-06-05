Jutep comienza a analizar este viernes las denuncias contra Orsi

El tema de la compra de la camioneta por parte del presidente Yamandú Orsi tendrá un nuevo capítulo este viernes. Hay tensión en el ámbito político por lo que ocurrirá en los próximos días. Lo concreto es que la Junta de Transparencia y Ética Pública es ya definitivamente un escenario de batalla entre el oficialismo y la oposición de este período. Eso quedó meridianamente claro ayer jueves, cuando su directorio asistió a la comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados para explicar su política de publicación de las declaraciones juradas, y la sesión terminó convirtiéndose en un tenso enfrentamiento, en el que legisladores blancos y colorados defenestraron la conducción de la presidenta y el vicepresidente de la institución —que conforman la mayoría frenteamplista del organismo— por considerar que solo responde a "criterios partidarios o políticos".