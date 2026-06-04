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Política

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Junta Departamental aprobó planes de saneamiento y limpieza propuestos por Bergara

Con el aporte de votos de la oposición, el Frente Amplio logró en la Junta Departamental la aprobación de dos planes vitales para la ciudad.

Junta Departamental aprobó plan de saneamiento.

Junta Departamental aprobó plan de saneamiento.

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La administración del intendente Mario Bergara obtuvo dos victorias en la sesión de este jueves en la Junta Departamental cuando esta aprobó sus propuestas de financiamiento para el plan de saneamiento y el de limpieza. Ambos forman parte del fideicomiso solicitado por la comuna y que incluye también Veredas, Calles y Ciudad Vieja.

El Plan de Saneamiento VII fue aprobado por unanimidad (31 en 31). Con esta obra se aspira a que Montevideo alcance el 96.2% del saneamiento en la zona urbana, para que sea la capital más saneada de Latinoamérica.

Para este plan, la Junta autorizó a la Intendencia a contratar un préstamo con organismos o instituciones nacionales o internacionales con un monto máximo a ejecutar de U$S 130 millones, con un plazo máximo de cancelación de 20 años.

Mediante este plan se realizarán intervenciones en Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur. También se instalará drenaje urbano en el arroyo del Buceo y la cañada Iyuí para evitar inundaciones; se rehabilitará el colector pluvial de Alaska y el emisario de Pta. Carretas.

Este plan fue modificado a pedido de la bancada de ediles de la Lista 22 del Partido Nacional. Estos solicitaron aumentar en US$ 22 millones el monto de endeudamiento para incluir dentro de los trabajos a la zona de la calle La Paz, que frecuentemente sufre inundaciones.

Se aprobó limpieza

Asimismo, se aprobó por 21 votos de 30 el Plan de Limpieza, también con fondos extrapresupuestales. Se ampliará la Usina Felipe Cardozo y se comprarán 250 mil contenedores intradomiciliarios, 19 mil intraprediales, mil para la vía pública y 45 soterrados. También se incluye la construcción de seis ecocentros, 850 ecopuntos, 120 mil composteras y 300 papeleras. Para este plan, la Junta autorizó contratar un préstamo con monto máximo de US$ 50 millones en un plazo de 36 meses.

Para este plan, el Frente Amplio (FA) obtuvo el respaldo de dos ediles de la Lista 22, el colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse.

Lista 22 aclara

La bancada de la Lista 22 —liderada por el dirigente Santiago Caramés— explicó en una carta por qué había accedido a acompañar el planteo de la Intendencia de Montevideo, pese a ser "profundamente blancos" y luego de haber recibido críticas desde dentro del propio Partido Nacional.

Acompañar "una obra" no equivale a "acompañar una gestión", sostiene la Lista 22: "Reconocemos que la Intendencia recauda mucho y debió ordenar mejor sus gastos" Por eso no votamos el presupuesto quinquenal. Por eso no votamos ni votaremos impuestos", precisa.

Por otra parte, este viernes a partir de las 16, la Junta tratará el resto de las propuestas de la Intendencia, referidas a veredas, calles y Ciudad Vieja.

En total, los cinco planes requieren un financiamiento de U$S 299,7 millones.

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