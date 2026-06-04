Padre de uruguayo secuestrado en Libia alerta sobre gravedad del caso

Resultado de la huelga

A raíz de la huelga, agrega, este jueves lograron que se les proporcionara la posibilidad de una llamada telefónica para "tener contacto con sus familias".

"Matías me comunicó que tuvieron asistencia médica, que se les realizaron chequeos generales a todos y a él personalmente le encontraron que estaba un poco bajo su nivel de azúcar en la sangre; no obstante, su estado de salud es bastante normal", precisó.

Posibles cargos

Respecto a los cargos que les imputan, dijo que los acusan de "inmigración ilegal dentro del territorio libio". Por esa razón fueron conducidos ante un tribunal y se les proporcionó una abogada local. Estiman que el veredicto final podría demorarse entre seis y 10 días.

En base a los cargos que se les imputan, podrían ser deportados a sus países o, en el peor de los casos, ser condenados a una prisión local.

Si bien no están seguros de su futuro, Álvarez indicó que, según se le informó, las autoridades libias estarían buscando con este caso "sería algo de reconocimiento hacia el gobierno de esa parte de la región en el este de Libia, ya que quienes controlan esa porción de territorio no son parte del gobierno legítimo de Libia".