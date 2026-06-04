Diputado del FA señaló que al blanco Juan Martín Rodríguez "se le fue la moto" al criticar a la Jutep

El representante oficialista pidió prudencia y aseguró que a Rodríguez "se le va la moto". Señaló que los calificativos utilizados por Rodríguez "laceran y socavan la credibilidad de las instituciones en general y la política tiene que oponerse férreamente a ese tipo de actitudes".

Embed Jutep en el Parlamento | El diputado frenteamplista Mariano Tucci cuestionó al nacionalista Juan Martín Rodríguez por su actitud y algunas expresiones. Dijo que de esa forma se afecta “la credibilidad de los partidos políticos”. pic.twitter.com/qFgF9ELZEl — Noticias 5 (@5noticiasuy) June 4, 2026

Diputado del FA respaldó el trabajo de los tres directores de la Jutep

En referencia a la rueda de prensa que brindaron los legisladores de la Coalición Republicana, Tucci expresó que la oposición está en su derecho de pedir la renuncia de los integrantes de la Jutep, si así lo considera.

"No estamos cuestionando su derecho, estamos cuestionando la forma que ha utilizado algún actor de la oposición, no todos, para recibir a una delegación de una institución del Estado, que es importante, que juzga nada más ni nada menos que la conducta política y la ética de los actores de la política nacional", remarcó el diputado del FA.

El oficialista insistió que la actuación de las actuales autoridades es "absolutamente transparente", incluyendo en ese análisis a Luis Calabria. Tucci indicó que el representante de la oposición en la Jutep, le da garantías republicanas al país.