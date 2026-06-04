Diputado del FA señaló que al blanco Juan Martín Rodríguez "se le fue la moto" al criticar a la Jutep

El representante del Frente Amplio (FA), Mariano Tucci, cuestionó al diputado del Partido Nacional (PN), Juan Martín Rodríguez, y aseguró que tuvo "una actitud destemplada, individual y en solitario" durante la comparecencia del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.
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Tucci: calificativos de Rodríguez "socavan la credibilidad de las instituciones"
"Hay límites que no se pueden exceder", afirmó Tucci y acusó a Rodríguez de burlarse del nombre de la Jutep, socavando su institucionalidad. "Esas cosas no pueden estar permitidas a nadie, a ningún partido político, a ningún actor de la política nacional", agregó. Adelantó que denunciará el caso ante la interpartidaria y llevará el tema al presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi.
Tucci sostuvo que eso afecta la credibilidad de los partidos políticos y la identidad nacional construida por todos. Realizó un llamado a la concordia nacional, al respeto y a la construcción colectiva.
El representante oficialista pidió prudencia y aseguró que a Rodríguez "se le va la moto". Señaló que los calificativos utilizados por Rodríguez "laceran y socavan la credibilidad de las instituciones en general y la política tiene que oponerse férreamente a ese tipo de actitudes".
Diputado del FA respaldó el trabajo de los tres directores de la Jutep
En referencia a la rueda de prensa que brindaron los legisladores de la Coalición Republicana, Tucci expresó que la oposición está en su derecho de pedir la renuncia de los integrantes de la Jutep, si así lo considera.
"No estamos cuestionando su derecho, estamos cuestionando la forma que ha utilizado algún actor de la oposición, no todos, para recibir a una delegación de una institución del Estado, que es importante, que juzga nada más ni nada menos que la conducta política y la ética de los actores de la política nacional", remarcó el diputado del FA.
El oficialista insistió que la actuación de las actuales autoridades es "absolutamente transparente", incluyendo en ese análisis a Luis Calabria. Tucci indicó que el representante de la oposición en la Jutep, le da garantías republicanas al país.