Álvaro Delgado cree que el Partido Nacional volverá al gobierno en tres años cuando él ya no sea candidato

Candidaturas en el Partido Nacional

Más allá de que se trató de una referencia al horizonte electoral del Partido Nacional y no de una definición sobre futuras candidaturas, el planteo resulta significativo. Delgado es actualmente la principal figura institucional del partido y quedó al frente de su conducción luego de las elecciones de 2024, en las que fue candidato a la Presidencia.

Su discurso tuvo, de hecho, bastante más de futuro que de balance. El dirigente llamó a “abrir el partido”, recorrer todo el país y escuchar a la gente, en una señal de que los blancos deberán dedicar los próximos años a reconstruir su vínculo con la sociedad y ampliar su representación.

“Tenemos que ser esa vía de transmisión para representar a cada vez más gente”, sostuvo ante los militantes, y remarcó que esa tarea no corresponde solamente a los dirigentes, sino también a los propios integrantes del partido.

La convocatoria a ampliar las fronteras del nacionalismo estuvo acompañada por una reivindicación de su identidad histórica. En el aniversario número 190 del Partido Nacional, Delgado destacó especialmente la presencia de jóvenes en la tradicional marcha hacia Masoller y dijo que le había “llenado el corazón” ver a padres llevando a sus hijos para transmitirles esa tradición.

Delgado planteó así un horizonte de tres años para que el Partido Nacional vuelva a disputar el gobierno, aunque esa eventual candidatura presidencial ya no podrá tenerlo nuevamente como protagonista.

El desafío, entonces, será no solamente reconstruir al partido desde el territorio y ampliar su base electoral, sino también encontrar el liderazgo que pueda encarnar ese regreso en 2029.