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Política CAF | Casupá | condiciones

No hay nuevas exigencias

CAF ratificó crédito de USD 130 millones para la represa de Casupá

El organismo confirmó que mantiene su respaldo al proyecto de Casupá y aclaró que las exigencias ambientales y sociales no fueron modificadas.

CAF ya realizó el primer desembolso para obra en Casupá

CAF ya realizó el primer desembolso para obra en Casupá
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ratificó su respaldo a la construcción de la represa de Casupá y confirmó la vigencia del crédito por USD 130 millones destinado a financiar los estudios y la ejecución de la obra.

La confirmación se produjo luego de que la actualización del documento correspondiente al proceso del proyecto generara confusión en medios de comunicación, donde se interpretó que el organismo había incorporado nuevas exigencias ambientales o que existía incertidumbre sobre la continuidad del financiamiento.

Desde CAF y el gobierno uruguayo señalaron que los términos del acuerdo permanecen sin cambios. El organismo explicó que las exigencias y salvaguardas ambientales y sociales incluidas en la documentación actualizada son las mismas que ya figuraban en los documentos elaborados en setiembre y octubre de 2025.

Las condiciones ambientales se mantienen

El proyecto contempla nueve salvaguardas vinculadas a la evaluación de sus impactos. Entre ellas se encuentran la gestión de impactos ambientales y sociales, el uso sostenible de recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad biológica y la prevención de la contaminación.

También se incluyen medidas relacionadas con el patrimonio cultural, el eventual reasentamiento de población, las condiciones laborales y capacitación, y la equidad de género.

CAF aclaró que estas condiciones forman parte de los requisitos previstos para proyectos de esta magnitud y no representan nuevas exigencias.

CAF ya realizó el primer desembolso

Como muestra concreta de la continuidad del respaldo, el organismo informó que hace dos semanas realizó el primer desembolso del préstamo, por un monto de USD 4,3 millones.

Autoridades del gobierno uruguayo y representantes de CAF mantuvieron contactos esta semana y ratificaron que el crédito continúa vigente y que no se modificó la decisión de financiar el proyecto de la represa de Casupá.

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