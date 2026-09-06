CAF ratificó crédito de USD 130 millones para la represa de Casupá

Las condiciones ambientales se mantienen

El proyecto contempla nueve salvaguardas vinculadas a la evaluación de sus impactos. Entre ellas se encuentran la gestión de impactos ambientales y sociales, el uso sostenible de recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad biológica y la prevención de la contaminación.

También se incluyen medidas relacionadas con el patrimonio cultural, el eventual reasentamiento de población, las condiciones laborales y capacitación, y la equidad de género.

CAF aclaró que estas condiciones forman parte de los requisitos previstos para proyectos de esta magnitud y no representan nuevas exigencias.

CAF ya realizó el primer desembolso

Como muestra concreta de la continuidad del respaldo, el organismo informó que hace dos semanas realizó el primer desembolso del préstamo, por un monto de USD 4,3 millones.

Autoridades del gobierno uruguayo y representantes de CAF mantuvieron contactos esta semana y ratificaron que el crédito continúa vigente y que no se modificó la decisión de financiar el proyecto de la represa de Casupá.