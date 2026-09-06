Raúl Castro reapareció a los 95 años en un acto militar en Cuba

Castro estuvo acompañado por su nieto y custodio, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo".

La reaparición pública del exmandatario se produjo en medio de las especulaciones sobre su estado de salud y permitió mostrar que continúa participando, aunque de manera limitada, de actividades vinculadas a la estructura política y militar cubana.

Castro ingresó caminando al lugar, acompañado por militares de alto rango, y se ubicó en la primera fila. Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, Castro caminó y conversó con altos mandos militares, pero no pronunció discurso alguno durante la ceremonia.

Es “un honor participar con el General de Ejército (Raúl Castro) en el acto por el aniversario 65 de la Dirección de Seguridad Personal, que tuvo sus orígenes mucho antes del 6 de septiembre de 1961, desde los tiempos de la lucha revolucionaria liderada por el Comandante en Jefe (Fidel Castro)”. expresó el presidente Miguel Díaz-Canel el domingo en la madrugada en la red social X.

En su publicación, el mandatario incluyó varias fotografías del evento, en las cuales se ve a Raúl Castro y al propio Díaz-Canel.

Raúl Castro fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018, después de suceder a su hermano Fidel Castro. Posteriormente mantuvo su influencia dentro del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas de la isla.