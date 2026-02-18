Antel transforma su infraestructura con nuevo centro de IA y expansión de servicios a la región

En un movimiento estratégico para consolidar a Uruguay como un hub tecnológico de referencia, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció la implementación de un nuevo centro de datos especializado en Inteligencia Artificial (IA). La infraestructura, que estará operativa antes de finalizar el año, se ubicará en el Data Center de Pando y requerirá una inversión inicial de 8 millones de dólares.