En un movimiento estratégico para consolidar a Uruguay como un hub tecnológico de referencia, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció la implementación de un nuevo centro de datos especializado en Inteligencia Artificial (IA). La infraestructura, que estará operativa antes de finalizar el año, se ubicará en el Data Center de Pando y requerirá una inversión inicial de 8 millones de dólares.
Inversiones y expansión
Antel transforma su infraestructura con nuevo centro de IA y expansión de servicios a la región
Antel invierte US$ 8 millones en un centro de IA en Pando y proyecta nueva sede en Montevideo, reforzando la soberanía digital de Uruguay y la región.