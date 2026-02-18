Hacete socio para acceder a este contenido

Política Antel | IA | inversión

Inversiones y expansión

Antel transforma su infraestructura con nuevo centro de IA y expansión de servicios a la región

Antel invierte US$ 8 millones en un centro de IA en Pando y proyecta nueva sede en Montevideo, reforzando la soberanía digital de Uruguay y la región.

Antel

Antel

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
En un movimiento estratégico para consolidar a Uruguay como un hub tecnológico de referencia, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció la implementación de un nuevo centro de datos especializado en Inteligencia Artificial (IA). La infraestructura, que estará operativa antes de finalizar el año, se ubicará en el Data Center de Pando y requerirá una inversión inicial de 8 millones de dólares.

Innovación y soberanía de datos

El proyecto contempla la adquisición de procesadores de alto rendimiento, routers y sistemas de almacenamiento masivo diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA. Esta tecnología permitirá ofrecer soluciones avanzadas a sectores críticos como el financiero, proveedores de internet y firmas globales de TI.

Asimismo, Paz adelantó la construcción de un segundo centro de datos en Montevideo. Este nuevo enclave busca garantizar la "redundancia geográfica", una estrategia de seguridad que protege la información ante eventualidades físicas. "Esto implica soberanía y nos brinda seguridad en el manejo de la información estratégica del país", subrayó el jerarca.

Conectividad antártica y proyección regional

En el marco del fortalecimiento de la red nacional, Antel alcanzó un hito de conectividad al instalar una radiobase 4G en la Base Científica Antártica Artigas. Mediante tecnología satelital, este servicio optimiza las comunicaciones de científicos y personal militar en el continente blanco.

Por su parte, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, destacó el plan de expansión hacia Argentina y Brasil. La estrategia se apoya en:

  • Venta de servicios mayoristas: Provisión de conectividad a proveedores internacionales.

  • Infraestructura submarina: Aprovechamiento del cable de fibra óptica para posicionar a Antel como el principal nodo regional.

  • Impacto nacional: "Cuando Antel crece, crece el país", afirmó Álvarez, resaltando el rol de la empresa como motor económico.

