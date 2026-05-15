Dirección de Hechos Complejos destacó que 62% de los homicidios fueron aclarados en el último año

La importancia del trabajo en equipo entre fiscales y policías

Por su parte, la Dra. Edelman agradeció el reconocimiento y resaltó el trabajo coordinado entre fiscales y policías, haciendo especial énfasis en la importancia de la confianza entre las instituciones.

En ese sentido, la fiscal destacó que uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del sistema es el trabajo conjunto. “Quiero destacar el trabajo en equipo y la importancia de las confianzas. Parte del éxito del trabajo duro que nos toca a todos es generar las confianzas necesarias con quienes son nuestros auxiliares”, indicó.

Edelman también dedicó palabras de reconocimiento a sus compañeras de Fiscalía y aseguró que el reconocimiento recibido “es para el equipo”.

En los primeros 13 meses de gestión, fueron aclarados 62% de los homicidios

El Director de la DGHC, Comisario Mayor Virgilio de los Santos, realizó un balance de los logros obtenidos entre el 1° de marzo de 2025 y el 30 de marzo de 2026.

De los Santos informó que durante el período fueron gestionadas 226 investigaciones vinculadas a homicidios, logrando el esclarecimiento de 139 casos, lo que representa el 62% de los homicidios aclarados.

Además, el jerarca informó que 64 investigaciones registran avances significativos, mientras que 23 continúan pendientes.

Otros delitos e incautaciones

En relación a otros delitos asumidos por la DGHC, como hurtos, estafas, rapiñas, porte y tenencia de armas, receptación, amenazas y extorsiones, entre otros, se logró aclarar el 50% de los casos investigados.

En el plano operativo, la DGHC llevó adelante 608 allanamientos en distintos puntos del país, incautando 26.308 gramos de sustancias estupefacientes y 67 armas de fuego.

Asimismo, el balance señala que 246 personas resultaron condenadas y/o formalizadas como resultado de las investigaciones desarrolladas por la unidad especializada.

Prioridad en homicidios y fortalecimiento tecnológico

De los Santos también dio a conocer las principales metas de trabajo de la DGHC para el próximo período. Entre los objetivos planteados se encuentra continuar mejorando los niveles y tiempos de esclarecimiento de homicidios.

Otro de los proyectos anunciados es la puesta en funcionamiento de la herramienta web ARGOS, desarrollada por personal de la propia DGHC, destinada a optimizar las tareas de análisis criminal mediante la centralización y vinculación de información operativa en una única plataforma.

Además, la DGHC implementará la línea telefónica 0800 4848, que permitirá recibir información vinculada a homicidios y aportar datos que puedan resultar relevantes para el esclarecimiento de los casos.