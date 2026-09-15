Apagón analógico en Uruguay: qué pasará con las antenas y los televisores de los hogares

El decreto establece que los operadores públicos y privados quedarán habilitados para transmitir exclusivamente en modalidad digital. Por lo tanto, los canales que todavía emitan en analógico dejarán de hacerlo y los televidentes deberán sintonizar sus respectivas señales digitales.

Esto no significa que desaparezca la televisión abierta ni que los canales pierdan sus licencias digitales. El texto aclara expresamente que el cese de las transmisiones analógicas no afecta las autorizaciones otorgadas para la prestación de servicios de televisión digital.

¿Qué pasará con las antenas interiores?

Las antenas interiores que se conectan directamente al televisor no dejan de funcionar por el apagón. Su tarea es captar las señales de televisión que llegan por el aire, y muchas antenas que se comercializan para televisión analógica también pueden utilizarse para recibir televisión digital terrestre.

La diferencia está en el equipo que procesa la señal. Si el televisor tiene un sintonizador digital terrestre compatible con las emisiones de Uruguay, podrá recibir los canales digitales con una antena adecuada y cobertura en la zona.

En cambio, si se trata de un televisor antiguo que únicamente recibe señales analógicas, será necesario incorporar un decodificador digital terrestre compatible. Ese dispositivo permite transformar la señal digital para que pueda ser procesada por un televisor que no cuenta con sintonizador digital incorporado.

Por eso, antes de comprar una antena nueva o cambiar el televisor, conviene verificar qué tipo de sintonizador tiene el equipo y si la antena actual permite recibir las señales digitales disponibles.

Apagón analógico

¿Habrá que cambiar todos los televisores?

No. Los televisores con sintonizador digital terrestre compatible podrán seguir utilizándose. La necesidad de comprar un decodificador o un nuevo aparato dependerá de las características del televisor que tenga cada hogar.

Los hogares que reciben televisión abierta mediante servicios de televisión paga, como el cable, no deberían verse afectados por el cese de las transmisiones VHF analógicas, ya que esos servicios tienen sus propios sistemas de distribución.

El Gobierno considera que la transición ya está avanzada

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo señala que los operadores han manifestado que el proceso de cese de las emisiones analógicas ya se viene produciendo de hecho, debido a la obsolescencia de la tecnología. URSEC informó, además, que la cantidad de señales analógicas remanentes es mínima y que no se identificaron localidades donde el cese pudiera comprometer el acceso de la población a la televisión abierta.

La norma también obliga a los titulares de señales analógicas VHF a colocar de forma permanente y claramente visible un aviso en pantalla que informe la fecha del cese y el canal digital correspondiente. La campaña comenzará el día siguiente a la publicación del decreto y se extenderá hasta tres días después del apagón.

Bella Unión tendrá una excepción

La ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas, queda exceptuada de la obligación de cese porque actualmente carece de cobertura de televisión digital comercial. La suspensión se mantendrá hasta que se verifique la disponibilidad de una señal digital comercial en la localidad, con un límite máximo del 31 de julio de 2029.

La decisión busca evitar que los habitantes de esa ciudad pierdan el acceso a la televisión abierta por la falta de una alternativa digital.

¿Qué deben hacer los hogares?

La recomendación para quienes utilizan antenas interiores es comprobar si el televisor tiene sintonizador digital terrestre y realizar una búsqueda de canales digitales cuando corresponda. Si el aparato no cuenta con esa función, se deberá consultar por un decodificador compatible.

El apagón analógico no implica que las antenas interiores se conviertan en objetos inútiles. En muchos casos, la misma antena podrá continuar utilizándose para recibir la televisión digital, siempre que el equipo receptor sea compatible y exista cobertura de las señales en la zona.

El cambio definitivo será el paso de la transmisión analógica a la digital, no el fin de la televisión abierta ni la obligación general de reemplazar todas las antenas de los hogares.