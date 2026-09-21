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Política Astori | protocolo | Frente Amplio

El FA a la vanguardia

Astori: protocolo de actuación ante la violencia de género "debería exigirse" a todos los partidos

Florencia Astori analizó en "Éramos tan progres" el nuevo protocolo del FA y planteó extender estas herramientas a todo el sistema político uruguayo.

Florencia Astori, presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA.

Florencia Astori, presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA.

 Archivo Caras y Caretas
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Por Redacción de Caras y Caretas

La aprobación por unanimidad de la actualización del protocolo para abordar la violencia basada en género hacia mujeres y disidencias dentro del Frente Amplio (FA) marcó el cierre de un extenso proceso interno. En diálogo con el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos de la fuerza política, Florencia Astori, se refirió al alcance de este marco normativo y destacó que el resultado alcanzado en el Plenario ubica al partido en un lugar relevante tanto a nivel nacional como regional.

Durante la entrevista, Astori evaluó el hito logrado tras casi cuatro años de elaboración: “La verdad que fue emotivo y fue digno de agradecimiento colectivo (...) el hecho de haber alcanzado una definición unánime en un tema tan sensible y después de un proceso tan largo como requirió el trabajo de actualización del protocolo, que fueron tres años y medio. Nos emocionamos mucho cuando lo logramos, digamos”.

“Muy pocos partidos políticos tienen implementado protocolos de actuación ante situaciones de violencia basada en género y deberíamos exigirlo, deberíamos pelear porque suceda, porque eso nos beneficia a todos y a todas en el ejercicio de la política acá en Uruguay. Deberíamos poder dar esta conversación y poder trabajar en que el resto de los partidos políticos pudieran avanzar y dar un paso en este sentido”, añadió.

La actualización del protocolo —cuyo antecedente inmediato databa de 2020 y había surgido por iniciativa de militantes, en particular de la Unidad Temática por los Derechos de la Ciudadana— se apoyó en la experiencia acumulada durante la resolución de casos concretos en los últimos años. Con el fin de ajustar la herramienta a las complejas realidades de la militancia y la gestión, se conformó una Comisión de Adecuación integrada a espejo del Secretariado del FA, garantizando la representación de las bases y de todos los sectores políticos.

Principales características del protocolo

Entre las principales novedades, el nuevo marco contempla la creación de una comisión especializada dedicada a atender casos de violencia política basada en género. Asimismo, explicita la intervención ante situaciones ocurridas en el ámbito privado —aspecto no desarrollado en la redacción anterior— e incorpora principios rectores como el cuidado de la privacidad, la protección de datos personales y el manejo riguroso de la confidencialidad y los tiempos de procesamiento.

Uno de los giros conceptuales más relevantes radica en el cambio de enfoque disciplinario. De acuerdo con la entrevistada, “hay un fuerte hincapié en todo lo que tiene que ver con la reparación. El protocolo anterior estaba muy enfocado en sancionar las conductas de violencia y nosotros entendemos que hay que sancionarlas, pero también fortalecer el abordaje de la prevención y de la reparación en el sentido poder mejorar el acompañamiento y el tratamiento de estas situaciones con el fin de contribuir a erradicar”.

En cuanto al alcance de las obligaciones, la normativa extiende su cobertura a adherentes, militantes y a personas que, sin estar afiliadas, ejerzan funciones de representación o hayan sido contratadas o designadas por la fuerza política en cualquier ámbito público o privado. Respecto a este punto, que constituyó uno de los ejes de mayor debate interno, Astori señaló que atañe también “a quienes están en acuerdo o en alianza en lugares de representación política por el Frente Amplio”, bajo la premisa de que quienes representan al partido en la administración pública o legislativa “responden a un programa” y, por ende, “deben adherir a este protocolo”.

Según señaló Astori, tras la ratificación por parte del órgano del partido, la Comisión de Género y Feminismos asume la siguiente fase de trabajo, orientada a la reglamentación técnica y a la instrumentación práctica del documento en la cotidianeidad de la militancia política.

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