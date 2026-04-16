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Política apellidos | Bettiana Díaz |

En Legítima Mañana

Apellidos en igualdad: el cambio que redefine las reglas familiares

Bettiana Díaz destacó la reforma de apellidos como un avance en igualdad, diversidad familiar y derechos de niños y niñas en Uruguay.

Bettiana Díaz habló sobre la reforma del régimen de apellidos en Legítima Mañana.

Bettiana Díaz habló sobre la reforma del régimen de apellidos en Legítima Mañana.
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La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, valoró como un avance significativo la aprobación en el Senado de la reforma del régimen de apellidos en Uruguay, una iniciativa que, según afirmó, fortalece derechos, promueve la equidad y reconoce la diversidad de las familias actuales.

En diálogo con el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Díaz subrayó que la nueva normativa profundiza el camino iniciado con el matrimonio igualitario, consolidando la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres al momento de inscribir a sus hijos. En ese sentido, destacó que el cambio elimina prácticas que, en la realidad cotidiana, generaban diferencias y obstáculos.

Uno de los aspectos que la legisladora resaltó es que la ley reconoce de forma más justa a las distintas configuraciones familiares, en particular a las parejas de mujeres, que hasta ahora enfrentaban dificultades en los procesos de filiación. Con la reforma, se busca garantizar que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos, independientemente del tipo de familia en la que nacen.

Elegir el orden de los apellidos

La normativa, aprobada por unanimidad en el Senado, habilita a los progenitores a elegir el orden de los apellidos sin una preferencia preestablecida. Para Díaz, este punto es clave porque promueve relaciones más igualitarias y decisiones compartidas dentro de las familias. Además, en caso de no haber acuerdo, el mecanismo de sorteo aparece como una herramienta neutral que asegura equidad.

La senadora también destacó otros avances incluidos en la ley, como la regulación de situaciones de reconocimiento tardío y la incorporación de criterios claros para adopciones, sin distinciones entre parejas heterosexuales y homosexuales. A su entender, estos cambios contribuyen a dar mayor seguridad jurídica y a proteger la identidad de niños y adolescentes.

Durante la entrevista, Díaz enfatizó que el centro de la reforma son los derechos de la infancia. “Tiene que ver con la construcción de la identidad de los gurises”, señaló, remarcando que la ley apunta a acompañar las realidades sociales actuales y a garantizar igualdad desde el nacimiento.

Finalmente, la legisladora celebró el respaldo unánime en el Senado como una señal de madurez política y de compromiso con la ampliación de derechos en Uruguay. La iniciativa continuará ahora su trámite parlamentario para convertirse en ley.

Embed - #32 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

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