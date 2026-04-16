Apellidos en igualdad: el cambio que redefine las reglas familiares

Elegir el orden de los apellidos

La normativa, aprobada por unanimidad en el Senado, habilita a los progenitores a elegir el orden de los apellidos sin una preferencia preestablecida. Para Díaz, este punto es clave porque promueve relaciones más igualitarias y decisiones compartidas dentro de las familias. Además, en caso de no haber acuerdo, el mecanismo de sorteo aparece como una herramienta neutral que asegura equidad.

La senadora también destacó otros avances incluidos en la ley, como la regulación de situaciones de reconocimiento tardío y la incorporación de criterios claros para adopciones, sin distinciones entre parejas heterosexuales y homosexuales. A su entender, estos cambios contribuyen a dar mayor seguridad jurídica y a proteger la identidad de niños y adolescentes.

Durante la entrevista, Díaz enfatizó que el centro de la reforma son los derechos de la infancia. “Tiene que ver con la construcción de la identidad de los gurises”, señaló, remarcando que la ley apunta a acompañar las realidades sociales actuales y a garantizar igualdad desde el nacimiento.

Finalmente, la legisladora celebró el respaldo unánime en el Senado como una señal de madurez política y de compromiso con la ampliación de derechos en Uruguay. La iniciativa continuará ahora su trámite parlamentario para convertirse en ley.