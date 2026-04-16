El reconocimiento de años trabajados previos a 1996 tiene plazo definido para un grupo de uruguayos que quieren mejorar su futura jubilación. Las personas con períodos laborales anteriores al 1.º de abril de 1996 que no figuren en su Historia Laboral de BPS pueden solicitar su inclusión para que sean considerados en el cálculo de su retiro.
Reconocimiento de años trabajados
BPS: vence el plazo para sumar aportes previos a 1996 a la jubilación
Reconocimiento de años trabajados para la jubilación ante el BPS vence próximamente para nacidos hasta 1963 en Uruguay.