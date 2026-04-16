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Sociedad BPS | jubilación |

Reconocimiento de años trabajados

BPS: vence el plazo para sumar aportes previos a 1996 a la jubilación

Reconocimiento de años trabajados para la jubilación ante el BPS vence próximamente para nacidos hasta 1963 en Uruguay.

BPS: vence el plazo para sumar aportes previos a 1996 a la jubilación

BPS: vence el plazo para sumar aportes previos a 1996 a la jubilación

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Por Redacción de Caras y Caretas

El reconocimiento de años trabajados previos a 1996 tiene plazo definido para un grupo de uruguayos que quieren mejorar su futura jubilación. Las personas con períodos laborales anteriores al 1.º de abril de 1996 que no figuren en su Historia Laboral de BPS pueden solicitar su inclusión para que sean considerados en el cálculo de su retiro.

El plazo más inmediato alcanza a quienes residen en Uruguay y nacieron hasta el 1.º de junio de 1963 inclusive. En estos casos, la fecha límite para iniciar el trámite es el 31 de mayo. Para hacerlo, deben agendarse en el servicio de reconocimiento de años trabajados. Aquellas personas que ya cuenten con una agenda confirmada, ya sea para este trámite o para la solicitud de jubilación —que incluye el reconocimiento—, solo deberán esperar a la fecha asignada.

Residentes en el exterior

En tanto, quienes viven en el exterior cuentan con un plazo más amplio y podrán gestionar el reconocimiento hasta el 31 de mayo de 2028. En estos casos, el trámite puede realizarse de forma online, facilitando el acceso desde fuera del país.

Para otros grupos etarios, los plazos se extienden en etapas posteriores. Las personas nacidas entre el 2 de junio de 1963 y el 1.º de junio de 1968 tendrán tiempo hasta el 31 de mayo de 2027, aunque deben manifestar previamente su intención de realizar el trámite en el futuro mediante el servicio correspondiente. En cambio, quienes nacieron después del 1.º de junio de 1968 no necesitan realizar ninguna gestión por el momento.

Existen además situaciones especiales. Las personas con actividades bonificadas pueden adelantar el trámite si están próximas a cumplir con los requisitos de edad y años de trabajo para jubilarse. Lo mismo aplica para quienes perciben una pensión por vejez o invalidez.

Por consultas, se encuentran disponibles las vías telefónicas y digitales habilitadas, que permiten despejar dudas y verificar la situación individual antes de iniciar el proceso.

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