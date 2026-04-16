BPS: vence el plazo para sumar aportes previos a 1996 a la jubilación

Para otros grupos etarios, los plazos se extienden en etapas posteriores. Las personas nacidas entre el 2 de junio de 1963 y el 1.º de junio de 1968 tendrán tiempo hasta el 31 de mayo de 2027, aunque deben manifestar previamente su intención de realizar el trámite en el futuro mediante el servicio correspondiente. En cambio, quienes nacieron después del 1.º de junio de 1968 no necesitan realizar ninguna gestión por el momento.

Existen además situaciones especiales. Las personas con actividades bonificadas pueden adelantar el trámite si están próximas a cumplir con los requisitos de edad y años de trabajo para jubilarse. Lo mismo aplica para quienes perciben una pensión por vejez o invalidez.

Por consultas, se encuentran disponibles las vías telefónicas y digitales habilitadas, que permiten despejar dudas y verificar la situación individual antes de iniciar el proceso.