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Política Pedro Jisdonian |

Parlamento

Oposición interpelará a Civila por muertes de menores en INAU

El llamado a sala incluye a autoridades del INAU y fue impulsado por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian.

Oposición interpelará a Civila por muertes de menores en INAU.

Oposición interpelará a Civila por muertes de menores en INAU.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a raíz de la situación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La moción fue respaldada con 45 votos a favor y 48 en contra, y también incluye la citación de autoridades del organismo.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, quien buscará obtener explicaciones sobre la muerte de cuatro niños y adolescentes que se encontraban bajo amparo del INAU entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Jisdonian: "Había advertencias"

A través de su cuenta en la red social X, el legislador confirmó la aprobación de la interpelación y sostuvo que “Cuando el Estado decide separar a un niño de su familia, hace una promesa, cuidarlo mejor. Si esa promesa falla, la responsabilidad política es inevitable”.

Jisdonian también señaló que existían advertencias previas sobre la situación: “Había informes. Había diagnósticos. El problema fue falta de acción”, y planteó que el debate de fondo apunta a evaluar el funcionamiento del sistema de protección: “Estamos discutiendo si el Estado uruguayo está protegiendo a los niños bajo su tutela o está llegando tarde”.

En su publicación, el legislador indicó además que el propio sistema reconoce dificultades estructurales y remarcó la necesidad de tomar decisiones: “El sistema de protección existe para evitar tragedias, no para explicarlas después” y “la interpelación busca respuestas, pero sobre todo soluciones. Diagnósticos ya hay. Lo que faltan son decisiones”.

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