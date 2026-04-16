La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a raíz de la situación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La moción fue respaldada con 45 votos a favor y 48 en contra, y también incluye la citación de autoridades del organismo.
Parlamento
Oposición interpelará a Civila por muertes de menores en INAU
El llamado a sala incluye a autoridades del INAU y fue impulsado por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian.