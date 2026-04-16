Oposición interpelará a Civila por muertes de menores en INAU.

Jisdonian también señaló que existían advertencias previas sobre la situación: “Había informes. Había diagnósticos. El problema fue falta de acción”, y planteó que el debate de fondo apunta a evaluar el funcionamiento del sistema de protección: “Estamos discutiendo si el Estado uruguayo está protegiendo a los niños bajo su tutela o está llegando tarde”.

En su publicación, el legislador indicó además que el propio sistema reconoce dificultades estructurales y remarcó la necesidad de tomar decisiones: “El sistema de protección existe para evitar tragedias, no para explicarlas después” y “la interpelación busca respuestas, pero sobre todo soluciones. Diagnósticos ya hay. Lo que faltan son decisiones”.