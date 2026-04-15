Uruguay alcanza la menor inflación en casi 70 años y perfora la meta oficial

Este comportamiento responde, en parte, a factores estacionales y a condiciones favorables en la oferta de alimentos, que impactaron directamente en el índice de precios al consumo.

Un logro con desafíos

Si bien el dato representa una señal positiva en términos de estabilidad de precios, no está exento de desafíos. El equipo económico ha advertido que una inflación por debajo del rango meta puede generar tensiones en otras variables clave, como el déficit fiscal y las negociaciones salariales, que suelen estructurarse en torno a la meta oficial del 4,5%.

En este contexto, una inflación demasiado baja podría afectar la recaudación y alterar los acuerdos entre trabajadores y empleadores, introduciendo incertidumbre en el corto plazo.

Perspectivas: posible repunte

Analistas coinciden en que este nivel de inflación podría no sostenerse en los próximos meses. Entre los factores que podrían impulsar un repunte se encuentran ajustes en los precios de los combustibles y otros costos regulados, así como eventuales cambios en el contexto internacional.

De este modo, aunque Uruguay celebra un récord histórico en materia inflacionaria, el desafío hacia adelante será mantener la estabilidad sin perder de vista el equilibrio macroeconómico y la consistencia de las políticas públicas.