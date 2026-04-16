¿Corrupción policial?: investigan posibles actos delictivos de policías en "bocas" del oeste de Montevideo

"No me martingaliés porque te mato a palos... agarro a cualquiera ahí y lo hago confirmar si esto no tiene dueño", se escucha en parte de la evidencia presentada por mencionado medio.

Estado actual del proceso

Desde el Ministerio del Interior han ratificado que el caso está bajo estricto seguimiento. Si bien la investigación está en curso, las autoridades aún no han confirmado si los agentes implicados han sido separados preventivamente de su cargo, a la espera de mayores avances en las pericias técnicas y las declaraciones testimoniales.

La Jefatura de Policía de Montevideo continúa colaborando con los datos georreferenciados y los registros de actividad para determinar el alcance total de estas presuntas prácticas irregulares dentro de la fuerza.