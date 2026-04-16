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Política Corrupción | policías | Investigación

Poliladron

¿Corrupción policial?: investigan posibles actos delictivos de policías en "bocas" del oeste de Montevideo

Los posibles actos de corrupción policial se habrían dado en barrios del oeste de Montevideo, habrían cobrado pagos mensuales para no denunciar a "bocas".

¿Corrupción policial?

¿Corrupción policial?

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El Ministerio del Interior ha confirmado la apertura de una investigación administrativa y judicial tras recibir graves denuncias que involucran a efectivos del área de Investigaciones de la Zona Operacional IV. Las acusaciones apuntan a una red de extorsión, allanamientos ilegales y protección a bocas de venta de estupefacientes en el oeste de la capital.

Detalles de la investigación

Según la información dada a conocer por Radio Carve, la investigación se centra en cuatro efectivos policiales que operan en jurisdicciones que abarcan los barrios de Cerro, La Teja, Tres Ombúes y Colón. La maniobra consistiría en la exigencia de pagos mensuales —que alcanzarían los $150.000— a cambio de permitir la continuidad de actividades delictivas o de no derivar los casos a las divisiones especializadas en narcóticos.

El modus operandi descrito incluye:

  • Uso de recursos: Los agentes utilizarían vestimenta civil y vehículos particulares para realizar los operativos.

  • Evasión de controles: Fuentes policiales indican que los involucrados desactivaban deliberadamente el GPS de los móviles asignados por la Jefatura para evitar que quedara registro de sus movimientos durante la noche.

  • Allanamientos irregulares: Se investiga la ejecución de ingresos a domicilios sin orden judicial previa.

Pruebas y testimonios

La gravedad del caso se vio acentuada por la difusión de un registro audiovisual en el que se escucha a uno de los efectivos amedrentar a una mujer. En el audio, el funcionario utiliza un tono amenazante para extorsionar a la persona, advirtiéndole que tiene "más que perder" y alardeando del uso de herramientas tecnológicas para verificar la titularidad del inmueble.

"No me martingaliés porque te mato a palos... agarro a cualquiera ahí y lo hago confirmar si esto no tiene dueño", se escucha en parte de la evidencia presentada por mencionado medio.

Estado actual del proceso

Desde el Ministerio del Interior han ratificado que el caso está bajo estricto seguimiento. Si bien la investigación está en curso, las autoridades aún no han confirmado si los agentes implicados han sido separados preventivamente de su cargo, a la espera de mayores avances en las pericias técnicas y las declaraciones testimoniales.

La Jefatura de Policía de Montevideo continúa colaborando con los datos georreferenciados y los registros de actividad para determinar el alcance total de estas presuntas prácticas irregulares dentro de la fuerza.

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