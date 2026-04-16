El Ministerio del Interior ha confirmado la apertura de una investigación administrativa y judicial tras recibir graves denuncias que involucran a efectivos del área de Investigaciones de la Zona Operacional IV. Las acusaciones apuntan a una red de extorsión, allanamientos ilegales y protección a bocas de venta de estupefacientes en el oeste de la capital.
Poliladron
¿Corrupción policial?: investigan posibles actos delictivos de policías en "bocas" del oeste de Montevideo
Los posibles actos de corrupción policial se habrían dado en barrios del oeste de Montevideo, habrían cobrado pagos mensuales para no denunciar a "bocas".