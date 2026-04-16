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Política Bettiana Díaz | Orsi |

Un gesto que suma

"No es demagogia": Bettiana Díaz respaldó a Orsi por recibir a las hermanas de Moisés

Bettiana Díaz valoró positivamente la decisión de Orsi de recibir a la familia de Moisés y destacó que el encuentro surgió del pedido directo.

Bettiana Díaz valoró positivamente la decisión de Orsi de recibir a la familia de Moisés.

Bettiana Díaz valoró positivamente la decisión de Orsi de recibir a la familia de Moisés.

 Foto: FocoUy
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Durante su participación en Legítima Mañana, Díaz habló sobre el origen del encuentro, señalando que fue la propia familia la que impulsó el contacto, con el acompañamiento de la activista Andrea Tuana, referente en temas de violencia y derechos. Para la legisladora, este aspecto le otorga legitimidad y sentido a la decisión presidencial.

“Fueron ellas quienes contactan al presidente”, explicó Díaz, al tiempo que consideró acertado que el mandatario accediera a recibirlas. Desde su perspectiva, se trata de una respuesta que reconoce el rol de quienes trabajan en estas problemáticas y la importancia de atender directamente a quienes atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad.

El caso tiene una fuerte carga pública

La senadora también subrayó que el caso tiene una fuerte carga pública, tanto por su dimensión trágica como por el proceso que la familia ha decidido llevar adelante. En ese sentido, valoró la exposición mediática como una herramienta para visibilizar una realidad muchas veces invisibilizada. “Es un caso de alto perfil por la historia y por cómo esta familia ha decidido plantarse”, señaló.

Díaz lo interpretó como un gesto genuino. “Me parece muy bien la respuesta del presidente. No creo que sea demagógica”, afirmó. A su entender, la instancia de diálogo atiende un reclamo y contribuye a poner en agenda una problemática estructural vinculada a la violencia en el ámbito familiar.

En esa línea, sostuvo que el camino elegido por la familia que implicó un fuerte recorrido mediático responde a la necesidad de obtener respuestas. “Es esto o la nada misma”, expresó, remarcando el valor de que las instituciones escuchen y actúen ante estos planteos.

Para Díaz, la reunión representa una señal política relevante, un Estado dispuesto a escuchar, comprender y dar lugar a situaciones complejas que requieren abordajes sensibles. En ese marco, consideró que la decisión de Orsi refuerza la importancia de generar canales de diálogo con la ciudadanía.

Embed - #32 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

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