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Política

Evaluación de gobierno

Factum registra estabilización en la evaluación de Orsi tras meses de caída

La aprobación del presidente Yamandú Orsi se mantuvo en 26%, mientras que la desaprobación retrocedió del 55% al 52%, según la última encuesta de Factum.

Aprobación de Orsi se mantiene baja.

Aprobación de Orsi se mantiene baja.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La aprobación del presidente Yamandú Orsi se mantuvo en 26%, mientras que la desaprobación descendió tres puntos porcentuales y se ubicó en 52%, según la última encuesta de Factum, difundida este miércoles en VTV Noticias. El relevamiento, correspondiente a setiembre y octubre, también mostró un aumento de las opiniones neutrales, que pasaron del 19% al 22%.

La consultora señaló que la aprobación de la gestión presidencial permanece estable por segunda medición consecutiva, mientras que la desaprobación continúa cediendo. Aunque los movimientos son acotados, Factum consideró que los resultados indican que se detuvo el proceso de deterioro registrado entre fines de 2025 y mediados de 2026.

“Los movimientos son acotados y deben leerse con cautela, pero confirman que el proceso de deterioro registrado entre fines de 2025 y mediados de este año se ha detenido”, indicó la consultora.

Desaprobación y aprobación

Los datos marcan un cambio respecto a la evolución de la evaluación presidencial durante el último año. En el tercer bimestre de 2025, el 46% de los encuestados aprobaba la gestión de Orsi y el 22% la desaprobaba. En las mediciones posteriores, ambas cifras comenzaron a acercarse hasta que, hacia finales de ese año, la desaprobación superó a la aprobación.

Durante 2026, la tendencia negativa para el mandatario continuó durante los primeros meses. La desaprobación pasó del 41% en el primer bimestre al 46% en el segundo y alcanzó el 56% en el tercero. En el cuarto bimestre descendió al 55% y en la medición de setiembre y octubre retrocedió otros tres puntos, hasta el 52%.

La aprobación siguió el recorrido inverso. Comenzó 2026 en 37%, bajó al 29% en el segundo bimestre y al 24% en el tercero. Después registró una leve recuperación y, en la última medición, se mantuvo en 26%.

Diferencia según el voto

El estudio también identificó una marcada distancia entre la evaluación de Orsi por parte de quienes votaron al Frente Amplio (FA) y quienes respaldaron a la coalición republicana en las elecciones de octubre de 2024.

Entre los votantes frenteamplistas, el 54% aprueba la gestión presidencial, el 23% no la aprueba ni la desaprueba y el 22% la desaprueba. En la medición anterior, la aprobación en este grupo había alcanzado el 56%, mientras que la desaprobación se ubicaba en el 19%.

Entre quienes votaron a los partidos que hoy integran la oposición, en cambio, la evaluación es mayoritariamente negativa. Solo el 5% aprueba la gestión de Orsi, el 15% mantiene una posición neutral y el 79% la desaprueba.

Factum señaló que esta diferencia entre los electorados del oficialismo y la oposición se mantiene en línea con lo observado en mediciones anteriores.

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