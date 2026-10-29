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Política

¿Qué esconde?

Pereira sobre huida de Bolsonaro: "Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder"

El excandidato a presidente de Brasil huyó en un vuelo privado desde Argentina y llegó este miércoles a Estados Unidos.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

 Gastón Britos / FocoUy
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El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se pronunció con dureza este miércoles sobre la repentina partida a Estados Unidos del excandidato opositor brasileño Flávio Bolsonaro, ocurrida apenas dos días después de su derrota en las elecciones presidenciales. En rueda de prensa el dirigente de la coalición de izquierda cuestionó los motivos detrás de la salida del senador y remarcó que "solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", añadiendo que, de no ser así, "daría las explicaciones y punto".

La partida del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro generó fuerte repercusión regional debido a las circunstancias de su trayecto. El dirigente brasileño abordó la noche del martes un avión privado en Puerto Iguazú, Argentina, tras cruzar la frontera por el Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, arribando finalmente este miércoles al estado de Florida junto a su esposa e hijas. La maniobra se concretó a pesar de que la Justicia brasileña le había prohibido salir del país y había ordenado la cancelación de sus pasaportes en el marco de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

Pereira repudió cuestionamientos a la justicia

Durante sus declaraciones, Pereira repudió los cuestionamientos vertidos sobre el sistema judicial brasileño tras la huida del dirigente. "Siempre que hay alguien poderoso sometido a la Justicia, se coloca la duda sobre la Justicia. Si esa misma Justicia se aplica sobre los débiles, nadie opina de la Justicia", afirmó. Ante las denuncias del entorno bolsonarista que tachan el accionar judicial de persecución, el titular del Frente Amplio lanzó: "Cuando llega un poderoso, empiezan a generar la duda de que Bolsonaro es un perseguido. ¿A usted le parece que es un perseguido?".

Aunque Pereira aclaró que prefiere no entrometerse directamente en los asuntos internos de Brasil, subrayó la gravedad institucional del hecho. "No me voy a meter en la vida política de Brasil, pero resulta duro que un candidato a presidente se fugue a los dos días de perder la elección", expresó, recordando además que el senador enfrenta diversos procesos judiciales en curso.

El caso de Flávio Bolsonaro se suma a un historial familiar de traslados a suelo estadounidense en momentos de convulsión política o judicial. En diciembre de 2022, su padre, Jair Bolsonaro, viajó a EE. UU. tras perder los comicios frente a Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que su hermano menor, Eduardo Bolsonaro, fijó su residencia en Texas en marzo de 2025.

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