El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se pronunció con dureza este miércoles sobre la repentina partida a Estados Unidos del excandidato opositor brasileño Flávio Bolsonaro, ocurrida apenas dos días después de su derrota en las elecciones presidenciales. En rueda de prensa el dirigente de la coalición de izquierda cuestionó los motivos detrás de la salida del senador y remarcó que "solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", añadiendo que, de no ser así, "daría las explicaciones y punto".
¿Qué esconde?
Pereira sobre huida de Bolsonaro: "Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder"
El excandidato a presidente de Brasil huyó en un vuelo privado desde Argentina y llegó este miércoles a Estados Unidos.