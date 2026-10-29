Pereira sobre huida de Bolsonaro: "Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder"

La partida del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro generó fuerte repercusión regional debido a las circunstancias de su trayecto. El dirigente brasileño abordó la noche del martes un avión privado en Puerto Iguazú, Argentina, tras cruzar la frontera por el Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, arribando finalmente este miércoles al estado de Florida junto a su esposa e hijas. La maniobra se concretó a pesar de que la Justicia brasileña le había prohibido salir del país y había ordenado la cancelación de sus pasaportes en el marco de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero.